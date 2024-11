Inferno di fuoco sulla statale per assaltare un portavalori 

BARI. Sull'asfalto, nella statale tra Bari e Altamura vicino a Toritto, i cerchietti disegnati dai carabinieri col gesso e indicati con i cartellini gialli sono 50. Tanti sono stati i proiettili esplosi dai kalashnikov del commando che ieri mattina, in un’azione fulminea, ha rapinato di quasi un milione di euro un portavalori diretto a una banca di Altamura.

Un colpo organizzato secondo un copione che chi indaga conosce bene: auto date alle fiamme per sbarrare la strada del blindato, fucili spianati e anche l'uso di almeno due ordigni esplosivi. L'eco delle deflagrazioni è stata avvertita anche da chi era a lavoro in campagna, non lontano dalla statale. Chi però ha sentito nitido il rombo degli spari e delle esplosioni, sono stati i due vigilanti a bordo del blindato. Il loro mezzo è saltato in aria, e i due solo per pura fortuna non ci hanno rimesso la vita. Solo qualche graffio e un grande spavento. Gli autori dell'assalto, una decina, si sono volatilizzati. Quando i carabinieri sono arrivati, non c'erano tracce della banda ma solo i solchi creati dai proiettili che hanno bucato la scocca del furgone portavalori, i bossoli lasciati sull'asfalto e le carcasse annerite delle auto. Le indagini dovranno dare un volto a chi ha trasformato il traffico dei pendolari in un inferno. Sono servite tre squadre dei vigili del fuoco e diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i mezzi incendiati, diventati scheletri deformi fatti di lamiere stropicciate.

