Inferno di fuoco nelle sugherete: in cenere 150 ettari 

Due giorni di devastazione nelle sugherete di Calangianus, oltre centocinquanta ettari di bosco in cenere insieme agli alberi ricchezza dell’Alta Gallura e paura nel centro abitato del paese: è il bilancio, del tutto parziale, dell’incendio (senza alcun dubbio doloso) che da giovedì pomeriggio divora tutto quello che incontra sulla sua strada.

Il rogo, uno dei più disastrosi degli ultimi anni nel territorio di Calangianus, sembrava spento e, invece, ieri è ripartito, puntando verso il paese. Alcune abitazioni di campagna sono state evacuate. È messa a dura prova la tenuta degli equipaggi e dei velivoli del servizio antincendio, un Canadair ha effettuato un ammaraggio sul Liscia per una avaria. I velivoli (impegnati anche a Bonorva) sono sottoposti alle sollecitazioni di continui interventi. A Calangianus, da giovedì sera, i lanci di bombe d’acqua (di tre Canadair e due elicotteri) sono stati decine. L’incendio di Lu Fungoni e Sigara è ripartito probabilmente perché non è più possibile effettuare le operazioni di bonifica con le squadre a terra. E in Alta Gallura manca anche l’elicottero della base del Limbara e molte vedette. Si sono visti gli effetti della condizione del personale del Corpo Forestale e di Forestas. La Sala operativa dell’Ispettorato di Tempio ha fronteggiato una situazione al limite delle possibilità. E l’incendio, in serata, non era ancora spento.

