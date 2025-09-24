Inferno di fuoco nelle scuderie 

Il maneggio divorato dalle fiamme e l’odore del fumo raccontano di un grave incendio. Ma i sette cavalli e il cane che non si è riusciti a salvare sono l’istantanea più dolorosa del pomeriggio di terrore che ieri si è vissuto all’Horse Country di Arborea. Altri 21 cavalli sono stati messi in sicurezza e intanto sono in corso le indagini per chiarire le cause.

La paura

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri: alcuni addetti dello staff hanno notato il fumo bianco e poi le fiamme che in pochi secondi hanno preso vigore. Subito è entrato in azione il sistema antincendio della struttura, il personale ha cercato di aprire i box e mettere in sicurezza i cavalli allontanandoli dalla zona più a rischio. Il fuoco però era veloce, impietoso e ha coinvolto diversi box: sei cavalli, un puledro e un cane sono rimasti intrappolati e per loro non c’è stato niente da fare. È stato chiesto il supporto del servizio veterinario per una prima assistenza agli altri animali. Due persone di una ditta esterna che stava eseguendo alcuni lavori hanno avuto necessità di ricorrere alle cure del 118 per un principio di intossicazione e per leggere ustioni. I vigili hanno lavorato a lungo anche per mettere in sicurezza le scuderie.

Le reazioni

«È stato davvero tremendo – commenta Riccardo Giachino, proprietario dell’importante struttura ricettiva – io sono passato intorno alle 15 ed era tutto in ordine. Cinquanta minuti dopo mi hanno avvisato dell’incendio e quando sono arrivato qui c’era già l’inferno». Fiamme e fumo ovunque «c’era il tetto in legno, all’interno paglia e altri materiali che hanno alimentato l’incendio – racconta – le nostre squadre antincendio sono intervenute subito, abbiamo cercato di liberare i cavalli purtroppo per sette di loro non siamo arrivati in tempo». All’interno di uno dei box c’era anche un cane. «Il mio Rocco, uno schnauzer di dieci anni – va avanti Giachino– l’aspetto più doloroso è averlo perso in questo modo».

Accertamenti

Un'area dello stabile è stata delimitata, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato anche di un rogo innescato da una scintilla partita accidentalmente durante alcuni lavori. Ma saranno le ulteriori verifiche a fare piena luce sull’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA