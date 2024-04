Inferno di fuoco nelle campagne attorno a Sarroch 

Giornata di fuoco, ieri, nelle campagne di Sarroch: cenere e fumo sono ciò che resta del paesaggio incontaminato fra Perd’e Sali e Spagnolu, dopo ore di ansia, la macchina antincendio in difficoltà a causa delle zone impervie e del maestrale che soffiava rabbioso e rendeva pericolose le manovre dei mezzi aerei, diverse case evacuate e la paura che la situazione potesse degenerare.

Le fiamme, spente solo all’imbrunire, sono divampate di mattina, intorno alle 10,30, quando un uomo di 78 anni di Villa San Pietro, denunciato dal Corpo forestale per incendio colposo, ha perso il controllo del fuoco che aveva appiccato per bruciare le ramaglie dopo aver potato alcune piante d’ulivo. In pochi minuti il rogo è diventato ingestibile, imboccando un crinale e infilandosi in un canalone. È scattato l’allarme.

Nella zona sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Cagliari, le squadre del Corpo forestale di Uta e Capoterra, associazioni di volontariato, i carabinieri di Sarroch e i barracelli di Pula, Villa San Pietro e Sarroch guidati rispettivamente da Gianluca Spagnolu, Angelo Avanzo e Luciano Graziu. Davanti a loro un fronte di fuoco che, spinto dal forte maestrale, si autoalimentava senza sosta con cambi di direzione improvvisi.La Polizia locale di Sarroch ha deviato il traffico stradale. A metà mattina l’arrivo di due Canadair, decollati dall’aeroporto di Ciampino (Roma): la loro capacità operativa è stata però limitata dal vento; dopo alcuni tentativi, entrambi gli aerei hanno dovuto lasciare i cieli di Sarroch.

Case evacuate

Col passare delle ore, il fuoco avanzava ed è stato necessario evacuare alcune abitazioni di campagna ritenute a rischio. «Quando sono uscito di casa per una commissione avevo notato del fumo in lontananza», racconta ancora scosso Antonio Dessì, 87 anni, che vive in località Spagnolu: «Quando stavo rientrando il cielo era già diventato grigio. Avevamo il fuoco davanti a noi. Gli uomini della Forestale hanno intimato a me e mia moglie di lasciare la casa».

«Le mie pecore sono scappate: hanno paura del fuoco», riferisce incredulo Carlo Manca, che risiede a Perd’e Sali: «Abbiamo spostato più animali possibili. Certo è assurdo mettersi a bruciare sterpaglie con questo vento: i rischi sono forti».

«La situazione operativa – riferisce Valeria Massidda, comandante della Stazione forestale di Uta – è stata dettata dal vento che ha deciso di comandare. L’occhio di riguardo era soprattutto per le abitazioni presenti nella lottizzazione: abbiamo provveduto a evacuarle. Le fiamme hanno bruciato soprattutto macchia mediterranea. I Canadair purtroppo non hanno potuto operare per via del forte vento: un gran peccato perché la zona è molto difficile da raggiungere. L’unica cosa che potevamo fare era schierare i mezzi e cercare di contenere le fiamme».

Bosco devastato

«È devastante vedere un rogo così», commenta con dispiacere il sindaco di Sarroch Angelo Dessì: «Fa ancora più male pensare che le fiamme hanno lambito anche la piantumazione di Punta Zavorra. Nel giro di qualche ora, una fetta vastissima di territorio sulla quale abbiamo investito tempo e risorse per incrementare il bosco è stata devastata. Il vento è stato sicuramente un fattore. Pensare che è partito tutto da una sciocchezza fa ancora più rabbia».

