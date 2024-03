Inferno di fuoco nel deposito edile, traffico in tilt 

La lotta contro il fuoco è durata un’ora abbondante. Il tempo impiegato dai vigili del fuoco di Lanusei per riuscire a controllare le fiamme, che si sono levate altissime poco dopo le 18 di ieri in un deposito lungo via Lanusei, alla periferia di Ilbono, dove erano stoccati materiali edili di un’impresa del posto. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, che per ora si riservano sull’origine dell’incendio, benché la causa appare di probabile natura elettrica. Secondo una prima ricostruzione, tutta da confermare, le fiamme sarebbero divampate dal motore di un camioncino in dotazione all’impresa. In un attimo si sono propagate a materiale coibentante, tra cui una grossa quantità di polistirene per cappotto termico. In pochi minuti l’area è diventata un inferno di fuoco e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui l’autobotte utilizzata in occasione di eventi eccezionali, e un equipaggio della stradale di Lanusei. La circolazione sulla strada che collega Lanusei e Ilbono è stata interrotta per garantire l’incolumità degli automobilisti e per favorire le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse a tarda sera sotto la sorveglianza del personale del 115 arrivato dal comando provinciale. Nessuna persona è rimasta ferita. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA