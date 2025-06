Inferno di fuoco in una palazzina popolare 

Paura in una palazzina popolare di via Alessandrini a Guspini: un incendio è divampato ieri pomeriggio in un appartamento del sesto piano. Tutte le persone che si trovavano in quel momento nello stabile Iacp, residenza per 24 famiglie, si sono riversate per strada quando è scoppiata una bombola di gas. In salvo anche una ultracentenaria che vive nel quinto piano, Generosa Zaccheddu, in procinto di compiere 103 anni. E un gattino, terrorizzato, si è buttato da una finestra del sesto piano: è rimasto ferito, è ricoverato da un veterinario. Il sopralluogo dei vigili del fuoco, arrivati da Cagliari, ha certificato che i sei appartamenti di una delle quattro torri del palazzo sono inagibili a causa dei danni provocati dal rogo e dal fumo. Il sindaco Giuseppe De Fanti ha provveduto a trovare una sistemazione per chi è rimasto senza un tetto.

L’allarme

Intorno alle 15 dal palazzone rosso si sono viste alte fiamme che hanno avvolto l’edificio in un momento. L’incendio è scoppiato nell’appartamento al sesto piano dove abita Massimo Corona, la moglie Maara Putzolu è stata investita dalle fiamme ed è rimasta ferita non gravemente. I familiari hanno chiamando i soccorsi.

Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono giunti per primi i carabinieri della vicina Stazione che hanno provveduto a mettere in salvo coloro che erano presenti nel palazzo costruito negli anni Ottanta e che ha subito recentemente interventi di restaurazione edilizia nel piano superiore per infiltrazioni d’acqua dal tetto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Sanluri è riuscito a circoscrivere l’incendio spegnendo le fiamme.

I rilievi

Dalle prime indiscrezioni le fiamme si sono sviluppate a causa di uno scoppio di una bombola innescato da un corto circuito, all’interno di un locale adibito a cucina: il fuoco ha bruciato ogni cosa. Il rogo in poco tempo si è propagato al piano superiore.

L’ammontare del danno è in fase di quantificazione, il calore della giornata causato da un forte vento di libeccio ha amplificato la sensazione di caldo che si è propagata per tutti i palazzi e anche nelle normali case di residenza della zona. A quell’ora tante persone erano presenti nel campo sportivo de su legau e dell’oratorio san Domenico Savio che hanno assistito sbalorditi di quando a stava accadendo, la paura e l’apprensione si leggeva nel viso di tutti per la preoccupazione di avere conoscenti parenti nel luogo dove si sono sviluppate le fiamme.

Il solaio del sesto piano è crollato sul 5 piano e ci sono stati anche allagamenti. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile parte dello stabile, stanotte gli inquilini sono stati ospitati in un albergo a Sardara a spese del Comune. Oggi ci sarà un altro sopralluogo,

