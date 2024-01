Inferno di fuoco in una casa  

Le fiamme sono divampate all’improvviso. E senza perdere tempo la mamma e il papà sono fuggiti all’esterno mettendo in salvo i tre figli. Si sono vissuti momenti di grande paura nella tarda serata di ieri nel centro di Siamanna per un incendio che ha distrutto un’abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il fuoco

La famiglia era riunita nella propria di casa di via Sardegna per trascorrere la giornata di Capodanno quando è accaduto l’imprevisto. Intorno alle 18.30 forse a causa di un corto circuito, è divampato l’incendio: pochi secondi e le fiamme hanno avvolto gli arredi e si sono propagate al tetto in legno. Tutto l’ambiente si è riempito di fumo mentre il fuoco era sempre più minaccioso e sembrava inarrestabile. Momenti concitati ma il marito, la moglie e i tre figli sono riusciti a mantenere la calma e a mettersi in salvo. Una volta fuori da quell’inferno di fiamme e di fumo, la famiglia è riuscita a dare l’allarme e subito ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L'allarme

Dal comando provinciale di Oristano, in pochi minuti sono arrivate le squadre dei vigili che hanno dovuto lavorare a lungo per domare l’incendio. Dopo diverse ore di lavoro, l’abitazione e l’area intorno sono state messe in sicurezza. I danni sono ingenti, il tetto in legno è andato distrutto e lo stabile al momento non è agibile. La stima precisa potrà essere fatta soltanto in un secondo momento. Sono in corso intanto gli accertamenti per stabilire le cause del rogo; in un primo momento si era ipotizzato che potesse essere partito da una stufa a legno poi si è fatta strada l’ipotesi che si sia trattato di un corto circuito o di un problema all'impianto elettrico. Saranno le ulteriori verifiche a stabilire con esattezza le cause.

I soccorsi

In via Sardegna sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del 118: non ci sono stati feriti, ma il personale sanitario ha prestato assistenza alla donna che, molto scossa per quanto stava accadendo, ha accusato un lieve malore. Dopo diverse ora la situazione era sotto controllo, anche se per la famiglia residente in via Sardegna è stato certamente un inizio dell’anno piuttosto traumatico e difficile.

RIPRODUZIONE RISERVATA