Inferno di fuoco, distrutte quattro auto 

Un incendio devastante che ha svegliato un intero quartiere creando caos: quattro auto andate a fuoco prima dell’alba in via Monte Arci, a Monserrato; una quinta danneggiata dal calore sprigionato dall’inferno di fuoco. Gravi i danni. Tanta la paura. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno operato a lungo prima di riuscire a circoscrivere e a spegnere le fiamme.

Dubbi e misteri

Ora sono in corso le indagini che vengono svolte dai carabinieri della Stazione di Monserrato. Sulla dinamica non sono ancora trapelate indiscrezione. La verità potrebbe arrivare dall’esame accurato delle immagini delle telecamere piazzate nella zona. Inutile tentare di saperne di più: la vicenda potrebbe comunque essere chiarita già nelle prossime ore. In via Monte Arci non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile ma questo non basta per dire che il rogo non sia doloso. L’inchiesta viene portata avanti senza escludere nulla. Sarebbero stati già sentiti anche i proprietari delle auto e pure alcuni automobilisti passato sul posto mentre si sprigionavano le fiamme.

Il rogo

L’incendio è scoppiato alle 3,40 con l’allarme subito lanciato da alcuni proprietari dei mezzi (parcheggiati uno vicino all’altro) e da automobilisti. Diverse le persone che si sono riversate in strada. I vigili del fuoco di Cagliari sono arrivati immediatamente con due squadre di pronto intervento con due automezzi e sette operatori.

Il rogo aveva già avvolto le quattro auto: l’operazione di spegnimento è andato avanti per oltre un’ora. Grazie all’intervento si è riusciti ad evitare danni alle abitazioni vicine e alla fine il rogo è stato circoscritto e domato. Subito dopo è iniziata la messa in sicurezza del sito con i vigili che hanno poi effettuato il sopralluogo per cercare di risalire alle cause del rogo. In merito, non sono trapelate indiscrezioni. Le indagini vengono ora portate avanti dai carabinieri con interrogatori, ricerca di eventuali testimonianze e soprattutto con l’esame delle immagini di alcune telecamere. L’obiettivo è fare subito chiarezza sull’accaduto e individuare eventuali responsabili.

