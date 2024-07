Inferno di fuoco, case evacuate 

L’inferno scoppia intorno alle 17. La miccia parte dal canneto vicino al market Md, in viale Marconi, origine di tanti altri roghi, e corre veloce arrivando in via Turati e in via della Musica, dentro il Molentargius.

Le fiamme minacciano aziende e abitazioni, entrano nel cortile di alcune case, i residenti corrono fuori a spostare auto e a mettere al sicuro animali.Una nube di fumo nero irrespirabile, avvolge tutta la zona per ore e ore. Una scintilla fa esplodere una bombola al primo piano di un palazzo in via Bizet, che viene subito evacuato.

Le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile Nos e Paff, la forestale, lavorano fino a notte per bonificare la zona. Gli agenti della Polizia locale sono costretti a chiudere parte di via Turati perché il fumo e le fiamme impediscono il passaggio.

Diversi focolai

Sono diversi i focolai, diranno i vigili del fuoco. Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, si diffondono veloci. Ed è un pomeriggio di paura per centinaia di residenti che, mascherina sul viso e asciugamani bagnati in testa, fuggono dalle loro case.«È un incubo», ripete Anna Maria Dessì, ferma sul marciapiede in via Turati insieme ad altri residenti. «Stavo lavando i piatti in cucina quando ho visto diventare tutto nero. Mi sono affacciata e ho visto le fiamme. Ho svegliato mio nipotino che dormiva e siamo corsi giù». Vicina a lei c’è Nays Porcu, 18 anni, «io ero a letto con le tende chiuse e ho visto questa luce che andava e veniva . Eravamo circondati dal fumo».

Ancora una volta il fuoco è partito dal canneto di viale Marconi. «Se avessero tagliato le canne, se avessero pulito, non sarebbe successo tutto questo», commenta Maria Carla Sarritzu, «invece ogni anno è la stessa storia, a pulire ci pensa il fuoco. Il problema è sempre quello. Eravamo disperati, ci siamo ritrovati le fiamme davanti a casa, siamo subito scesi a spostare le macchine».

Lambita la scuola

Il fuoco arriva anche nella scuola media di via Turati: la struttura per fortuna non sembra avere subito danni, ad avere i problemi più grossi è la pavimentazione del campo sportivo dove i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica.

Qualche cittadino si prodiga per spegnere le fiamme. «Ho visto il fuoco vicino alle macchine e ho preso delle frasche per cercare di dare una mano di aiuto», racconta Pierpaolo Mainas.

Palazzo evacuato

Il rumore degli elicotteri è una nenia assordante che va avanti fino a tarda sera.Poi all’improvviso l’allarme è al primo piano di una palazzina in via Bizet. Una scintilla fa esplodere una bombola e sono paura e panico. «Stavo parlando con una vicina nel pianerottolo e non mi sono accorta di nulla», dice l’anziana proprietaria dell’abitazione Giovanna Pusceddu, «poi ho aperto la porta di casa e ho visto il fuoco così ho preso il mio cagnolino e siamo corsi giù». Adele Fiori, viene portata via con una sedia a rotelle dai vigili del fuoco, «ho avuto troppa paura, per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco, li ringrazio».

Per Antonello Picci, segretario di Forza Italia per la Città metropolitana, «occorre potenziare il sistema di sorveglianza. Molentargius è un simbolo di tutta la Sardegna e abbiamo il dovere di difenderlo».

