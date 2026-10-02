Inferno di fuoco, azienda in ginocchio 

Migliaia di balle di fieno in cenere, diversi capannoni gravemente danneggiati e macchine agricole fuori uso. Un bilancio dei danni pesantissimo, dopo l’incendio scoppiato nella tarda serata di giovedì in un’azienda agricola di Guamaggiore e divampato per tutta la notte fino alle prime ore del mattino di ieri. Un muro di fuoco che ha impegnato due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Mandas e un’altra arrivata da Cagliari con un’autobotte di supporto. Tutto sotto gli occhi del titolare dell’azienda, Martino Vargiu, 60 anni, e della sua famiglia. L’abitazione, infatti, è a qualche centinaio di metri dai capannoni, nel terreno all’ingresso del paese, in località “Mistiris”.

L’acciaio deformato

Un rogo presumibilmente doloso, ma saranno i rilievi dei vigili del fuoco ad accertare l’origine delle fiamme, se ciò sarà possibile visto che dentro i capannoni dov’era stoccato il foraggio si sono raggiunti gli 800 gradi centigradi, una temperatura elevatissima in grado di deformare l’acciaio (il materiale della struttura) col conseguente pericolo di crollo. Le fiamme sono divampate intorno alle 23. È stato il proprietario dell’azienda a dare l’allarme. Uscito di casa per prendere qualcosa dal patio, ha notato il fumo e le prime lingue di fuoco uscire da uno dei capannoni. A Guamaggiore sono dunque arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, con le squadre che – davanti a quell’inferno di fuoco – hanno rischiato non poco, potendo tuttavia fare affidamento anche sull’acqua corrente dei bocchettoni del Consorzio di bonifica. Una risorsa provvidenziale che ha evitato l’urgenza del cambio delle autobotti e quindi ha permesso ai vigili di lavorare con maggiore celerità. È entrato in azione anche un escavatore che, raccogliendo e spostando via la terra alla base delle pareti dei capannoni, ha permesso di portare fuori grandi quantità di materiale incandescente. Un danno enorme per un’azienda che produce foraggio commercializzato in tutta la Sardegna. A “Mistiris” sono arrivati anche i carabinieri che, in attesa della relazione dei vigili del fuoco, hanno ascoltato il titolare. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate tutta la notte, mentre alle 8,30 è arrivato il cambio delle squadre dei vigili del fuoco che nella giornata di ieri hanno lavorato alla bonifica dell’area. Un intervento particolarmente complesso, in presenza di un materiale che continua a sviluppare calore e a bruciare anche dopo che le fiamme sono state spente.( p.s. )

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