Via Carducci.
13 agosto 2025 alle 00:34

Inferno di fuoco, anziani in salvo 

Poliziotti e vigili del fuoco eroi portano fuori dal palazzo una donna disabile 

Eroismo quotidiano, che spesso passa sotto silenzio. Quello di lunedì notte in via Carducci è stato un intervento di routine per vigili del fuoco e polizia ma in realtà è stato molto di più. Quegli uomini in divisa hanno salvato la vita a diverse persone mettendo a rischio la propria, sfidando fiamme e fumo: in particolare i poliziotti sono stati determinanti per un’anziana, con problemi di udito, che non si era nemmeno accorta dell’incendio. Alla fine nessuno dei residenti è rimasto ferito, mentre un agente delle Volanti è stato intossicato dal fumo.

Notte di paura

L’allarme è scattato poco dopo le 22.30 in via Carducci, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme e una nube di fumo uscire da un appartamento al terzo piano del palazzo. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre altri condomini hanno iniziato a scappare dal palazzo dove le fiamme erano sempre più alte e minacciose. «Stavamo guardando la televisione quando abbiamo sentito odore di bruciato – racconta uno dei residenti, ancora sotto choc – mi sono affacciato e ho visto il fuoco. Subito siamo fuggiti per strada». Urla e momenti di panico, c’era chi correva fuori, chi cercava di avvisare gli altri vicini in una confusione generale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute subito le squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volanti. Grande concitazione, i vigili domavano le fiamme mentre altri colleghi insieme ai poliziotti cercavano di far evacuare tutto lo stabile nel più breve tempo possibile. Il fuoco avanzava, c’è voluta oltre un’ora di lavoro per spegnere le fiamme mentre i due agenti delle Volanti hanno setacciato ogni appartamento negli otto piani dell’edificio per assicurarsi che non ci fosse più nessuno. Hanno aiutato diversi anziani ad uscire dal palazzo, in particolare c’è stata grande preoccupazione per un’anziana non udente: non si era accorta di cosa stesse succedendo, non aveva sentito né le sirene né il trambusto. È stata salvata dai poliziotti che l’hanno sorretta fino all’esterno.

I danni

Alla fine 20 famiglie sono state evacuate e sono potute rientrare nella propria casa ben oltre la mezzanotte. Il fuoco ha danneggiato soprattutto l’appartamento al terzo piano in cui è divampato l’incendio e dove, lunedì notte, non c’erano i padroni di casa, un geometra in pensione e la moglie. Distrutti parte degli arredi e gli infissi, pareti annerite ma lo stabile è stato dichiarato agibile. Ieri mattina la conta dei danni e gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio, potrebbe essersi trattato di un guasto a un impianto. Nessun ferito fra i cinquanta residenti mentre qualche conseguenza c’è stata per uno dei poliziotti che, arrivando fino all’ottavo pieno per assicurarsi che non ci fosse più nessuno, ha inalato fumo e i medici gli hanno dato sette giorni di prognosi.

