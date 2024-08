Inferno di fuoco, allevatore ferito  

Il bando del Comune era perentorio: lasciare subito le proprie abitazioni, il fuoco stava minacciando da vicino il centro abitato. Nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne intorno ad Asuni nella zona di in località Pranu Argiolas si è scatenato l’inferno e il sindaco Jonata Petza in via precauzionale ha fatto evacuare una decina di edifici mentre un allevatore è rimasto ferito nel tentativo di salvare il proprio bestiame. Solo a fine sera l’emergenza è rientrata in paese, mentre erano ancora aperti due fronti del fuoco nei boschi vicini: elicotteri e Canadair in volo, squadre a terra sempre al lavoro.

L’allarme

Nel primo pomeriggio è scattato l’allarme per un incendio che in poco tempo è arrivato a lambire le case. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ales e Terralba, degli uomini del corpo forestale di Ales e Laconi, delle squadre di Forestas dei cantieri di Samugheo, Ruinas, Laconi e Usellus, i barracelli di Samugheo, i volontari di Laconi e Oristano, oltre al gruppo Gauf di Oristano. Un grande lavoro delle squadre a terra ma il rogo sembrava incontenibile, il fuoco si è esteso rapidamente verso il bosco così è stato chiesto l’intervento dei mezzi aerei: sono intervenuti due Super Puma, quattro elicotteri leggeri e tre Canadair. Sono intervenuti anche due pattuglie della polizia stradale di Laconi, cinque dei carabinieri e la protezione civile.

Le operazioni

Momenti concitati, molti allevatori si sono mobilitati per salvare le proprie aziende e un 55enne è rimasto ferito mentre cercava di mettere in sicurezza i propri animali. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Cagliari, ha riportato alcune ustioni alle braccia, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell’incendio sono morti anche diversi animali. «A fine serata fortunatamente la situazione è sotto controllo in paese – commenta il sindaco – restano aperti due fronti nelle zone boscate, le squadre sono ancora al lavoro, ci auguriamo che si risolva tutto. Poi faremo la conta dei danni».

