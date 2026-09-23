Inferno di fuoco al porticciolo 

Quattro imbarcazioni distrutte, una quinta danneggiata, la Guardia Costiera impegnata nel mare di Punta Asfodeli per evitare l’inquinamento da idrocarburi: è pesante il bilancio dell’incendio scoppiato poco prima delle 2 di ieri nel porticciolo di Punta Lada, a Porto Rotondo. Per ragioni in via di accertamento, da una delle imbarcazioni ormeggiate, le fiamme si sono propagate agli altri scafi. Un incendio disastroso quello di Punta Asfodeli: una delle imbarcazioni affondate, cantiere Sea Water, ha un valore che sfiora il milione di euro di valore.

Complessivamente i danni ammontano a oltre due milioni di euro. Ieri mattina nel settore del porticciolo interessato dal rogo la scena era angosciante, con parti delle barche affondate che affioravano a pelo d’acqua. Se non fosse stato per la prontezza di un imprenditore della zona, Tonino Fundoni, e dei Vigili del fuoco di Olbia, le barche distrutte dalle fiamme sarebbero molte di più. Ieri mattina sul posto sono arrivati i Carabinieri di Porto Rotondo, il comandante Leonardo Riu sta coordinando le indagini. È stato escluso il dolo, si parla di un (probabile, ma ancora da accertare) problema all’impianto elettrico e alle batterie di una delle imbarcazioni distrutte. I militari hanno acquisito le immagini di una telecamera attiva sul porticciolo e posto sotto sequestro l’area. La Gallura è uno dei paradisi internazionali per la nautica da diporto. Ma da almeno due anni il settore è colpito da episodi gravissimi con una casistica che è oggetto di approfondimento da parte del Centro Studi del Corpo dei Vigili del Fuoco, del comparto nautico e degli specialisti che collaborano con le compagnie assicuratrici. Si stanno verificando disastrosi incendi a bordo di yacht, anche moderni, estremamente pericolosi per le persone.

Estate orribile

L’estate 2026 è da dimenticare. L’episodio più grave è avvenuto il 12 agosto, uno yacht da otto milioni di euro, dopo un principio di incendio, è affondato a largo di Capo Ferro. Il 9 luglio uno yacht di circa 16 metri è andato a fuoco tra Capo Ceraso e Tavolara. Le persone a bordo, tra le quali un ragazzino di 11 anni, sono riuscite a salvarsi tuffandosi in mare. L’imbarcazione è stata andata distrutta. Nel 2024 è andato a fuoco il superyacht Atina, 47 metri, a largo di Capo Ceraso. Per non parlare dei disastrosi incendi nei cantieri nautici. Sospettati sempre, batterie al litio e impianti elettrici.

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