Inferno di fuoco a Is Urigus  

Tre incendi, case evacuate, strade chiuse al traffico e grande lavoro per vigili del fuoco, forestale e volontari nel pomeriggio di ieri a San Giovanni Suergiu e Carbonia. L’allarme è scattato poco dopo le 15 nella frazione di Is Urigus. Nello stesso istante sono stati appiccati due incendi. Due roghi di origine dolosa che nel giro di pochi minuti hanno mandato in cenere decine di ettari di terreno. Sin dai primi istanti la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai ha contattato vigili del fuoco e Corpo Forestale. Nel frattempo si sono mobilitati i volontari di Assosulcis Sant’Antioco, Gev Villamassargia e Athena di Carbonia.

Case evacuate

La situazione si è aggravata poco prima delle 16, quando le fiamme hanno minacciato le abitazioni nella frazione di Is Urigus. A quel punto la sindaca Elvira Usai per motivi di sicurezza ha disposto l’evacuazione di cinquanta persone. «Era l’unica cosa da fare – commenta Elvira Usai – in quel momento c’era una situazione di grande pericolo. Ho ritenuto opportuno far uscire le persone da casa e farle andare nel centro del paese nei pressi della chiesa, sia per una questione di sicurezza, sia per facilitare le operazioni di soccorso. Stiamo facendo la conta dei danni. Ci resta l’amarezza per una giornata che si è trasformata in un incubo».

Lo spegnimento

A rallentare la furia del rogo hanno contribuito i lanci di due elicotteri del Corpo Forestale arrivati dalle basi di Pula e VIllasalto. Sono intervenuti anche due Canadair decollati da Olbia e Ciampino. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino a tarda sera. Purtroppo mentre era in corso l’incendio è accaduto anche un incidente stradale che ha coinvolto i volontari dell’Asso Sulcis. Intorno alle 17,30 un fuoristrada ha urtato un’altra auto sulla Provinciale 75, a poca distanza dall’area interessata dagli incendi. A bordo dell’auto cerano Carlo Cattoni e Pietro Crobu di Sant’Antioco. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Sulcis Emergenze e la medicalizzata del 118. I due volontari dopo le prime cure sono stati accompagnati all’ospedale Sirai per una serie di accertamenti. In quegli stessi istanti a Carbonia veniva appiccato un altro rogo, in via del Minatore. L’ennesimo in una zona presa spesso di mira dagli incendiari. I vigili urbani hanno chiuso al traffico la strada per qualche ora.

Momenti di paura

Le fiamme hanno minacciato anche un terreno che ospita un piccolo rifugio per animali domestici. «Tanta paura – dice il proprietario, Francesco Giganti – ma per fortuna alla fine non è accaduto niente di grave grazie anche al tempestivo intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco»

