Inferno di fiamme, 4 auto in cenere 

Un inferno di fiamme in piena notte ha risvegliato Bosa. Un attentato ha mandato in cenere quattro auto della concessionaria di Riccardo Del Piano, di Macomer, in pieno centro. Si è corso il rischio che il fuoco arrivasse anche alle case vicine, solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. «Un gesto gravissimo che non riesco a spiegarmi» ha detto il concessionario, visibilmente scosso.

L’attentato

L’incendio è scoppiato intorno alle 3 di ieri nella piazza Dante Alighieri, a pochi passi da viale Alghero. Un’area in cui vengono parcheggiate le auto della ditta Del Piano, che a Bosa da alcuni anni ha una succursale. Le fiamme hanno avvolto quattro vetture, la quinta è stata messa al riparo dal lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, che hanno accertato l’origine dolosa del rogo: sono state trovate, infatti, tracce di sostanze che alimentano rapidamente il fuoco. Ad accorgersi dell’attentato gli abitanti della zona che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

L’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere l’inferno di fuoco, ha evitato che le fiamme si propagassero; hanno messo al riparo un’auto in sosta accanto alle altre, il locale della rivendita e le abitazioni della zona. Nel piazzale si trova, in sosta, anche il mezzo di un rivenditore di panini che per fortuna non è stato coinvolto. In corso la quantificazione dei danni, si parla di una cifra di poco inferiore ai centomila euro.

Sono intervenuti i carabinieri, al lavoro per risalire agli autori dell’attentato: le immagini delle telecamere della videosorveglianza potranno dare utili elementi alle indagini.

L’allarme

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione in città. «Non si capisce il motivo di questo fatto» ha commentato il sindaco Piero Casula, che ha subito raggiunto la succursale per dare solidarietà. «È un’attività che stava andando bene. L’episodio crea tensione in un momento che avrebbe dovuto regalare distensione e, naturalmente, ha consistenti danni alla società».

