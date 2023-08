Inferno a Maui, 6 morti  

Le Hawaii bruciano. Diversi grandi incendi sono divampati a causa dell'uragano Dora. I roghi hanno provocato evacuazioni di massa e interruzioni di corrente e costretto le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme. La situazione è grave soprattutto sull'isola di Maui, dove si contano almeno sei morti. Ma il numero delle vittime sembra destinato a crescere. Diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, almeno in 2100 sono stati accolte in rifugi di emergenza.