Inferno a due passi dall’ospedale 

Una nuvola di intenso fumo nero, fiamme e perfino l’esplosione di alcune bombole di gas. Un pomeriggio di panico e paura in via Rockefeller, nello stabile dove vivono ormai da anni una ventina di nomadi, immediatamente scappati quando è esploso il rogo. La struttura sorge a poca distanza dall’ospedale San Martino. Il traffico è stato bloccato per diverse ore per consentire l’intervento dei soccorritori: alcune squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, mentre gli agenti della polizia municipale e della questura hanno provveduto anche a regolare la circolazione delle auto.

L’incendio

Tutto è scoppiato poco prima delle 15, quando le fiamme all’improvviso sono divampate e hanno danneggiato il retro dello stabile dei nomadi, sembra che il rogo sia partito dal cortile, anche se si diceva che invece era stato appiccato all’esterno. Un particolare che solo i vigili del fuoco potranno chiarire. Le fiamme sono state subito accompagnate dalla nuvola di fumo altissima e da un forte odore, i nomadi hanno lasciato immediatamente lo stabile e si sono riversati in strada. Con i vigili del fuoco anche la polizia municipale è arrivata in via Rockefeller. Le fiamme hanno distrutto una roulotte che era parcheggiata all’interno del cortile dei nomadi e gravemente danneggiato il retro del caseggiato. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima di spegnere il rogo e sono stati impegnati per tutta la sera nelle operazioni di bonifica. Sono arrivati anche gli operai del Comune per eliminare i detriti ed evitare, così, che il rogo potesse ripartire. Attimi di panico si sono vissuti quando si è verificata l’esplosione di alcune bombole di gas, prima che si potessero mettere al riparo le altre, circa una ventina.

Il problema

L’incendio di ieri ha fatto riesplodere il problema dei nomadi che da anni vivono in via Rockefeller. «Gli operatori dei Servizi sociali si stanno occupando di trovare una struttura che possa accoglierli» spiega il sindaco Massimiliano Sanna. «E in ogni caso il problema non è mai stato accantonato, anzi è per noi una priorità. Ma non è semplice trovare una soluzione che vada bene a loro perché hanno necessità di un terreno per le loro attività».

Una decina di anni fa questo luogo, che ancora oggi ospita i nomadi, era stato al centro di un blitz della polizia municipale per la presenza di rifiuti, con successiva segnalazione alla Procura della Repubblica. La zona era stata bonificata ma negli anni certamente altri detriti sono stati accumulati.

