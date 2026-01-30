Infermieristica, il corso a Oristano 

Fino a pochi mesi fa era una prospettiva emersa quasi sottotraccia, oggi trova una copertura finanziaria e una data di avvio: dal prossimo anno accademico Oristano avrà un corso universitario di Infermieristica. Il passaggio dai tavoli di confronto agli atti formali è arrivato con l’approvazione della manovra di bilancio regionale che attraverso un emendamento alla legge di stabilità rende operativo il progetto.

Il presidente del Consorzio Uno, Gian Valerio Sanna, ripercorre l’iter che ha portato al via libera: «La prospettiva si era affacciata circa tre mesi fa, nel dialogo con l’assessorato regionale alla Sanità, partendo dall’evidente esigenza di personale infermieristico». Ora, chiarisce, non è ancora il momento di entrare nei dettagli. «Prima di definire logistica e docenze è necessario conoscere con precisione la reale dotazione finanziaria, per poter programmare in modo corretto i costi didattici, non didattici e amministrativi». Il corso sarà a numero chiuso e rappresenta, sottolinea Sanna, «una risposta concreta al territorio».

Sulla stessa linea il vicepresidente del Consorzio Uno, Andrea Santucciu, che richiama il lavoro preparatorio svolto negli ultimi anni. «È doveroso ringraziare Barbara Collu, direttore facente funzione del servizio delle professioni sanitarie area infermieristica dell’Asl 5, e l’ex commissario, Federico Argiolas - afferma Santucciu – Un impegno che, speriamo presto, permetterà di aumentare la dotazione di infermieri sul territorio». L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa, «a partire da nuovi corsi come Informatica».

L’attivazione del corso di Infermieristica si inserisce in una manovra che, pur dovendo fare i conti con risorse limitate, rafforza alcuni capitoli strategici. A rivendicare il lavoro politico è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Bilancio, Alessandro Solinas. «È l’esito di un percorso durato mesi che oggi produce un risultato concreto per la comunità. Con l’apertura delle Case di Comunità il fabbisogno di infermieri è destinato ad aumentare: per questo abbiamo voluto offrire ai giovani della provincia la possibilità di formarsi a Oristano». A regime, il corso potrà formare fino a 40 infermieri l’anno.



