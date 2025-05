Infermieri sardi tra i meno pagati d’Italia 

In Sardegna sono 7,87 ogni mille abitanti (un numero un po’ superiore alla media nazionale, 7,83), molto pochi in rapporto ai medici – 2,05, la media italiana è 2,48 – e il loro stipendio medio annuo lordo è 31.800 euro, inferiore alla media delle altre regioni, esigua rispetto ai Paesi Ocse.

Sono alcuni dati contenuti nel primo Rapporto sulle professioni infermieristiche, realizzato dalla Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) presentato ieri a Roma in occasione della giornata internazionale dedicata alla professione.

Ecco il ringraziamento dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «Gli infermieri sono indispensabili, al pari dei medici. Scelte sbagliate fatte in passato si traducono ora in carenza di personale e in condizioni di lavoro disincentivanti, davanti alle quali è giunto il momento di porre rimedio. Noi lo stiamo facendo, attraverso nuovi accordi sulla formazione con le Università e con l’infrastrutturazione della rete di cura territoriale in esecuzione del DM 77, mediante la spendita dei fondi Pnrr per la creazione delle Case e degli Ospedali di Comunità al servizio del cittadino. Con la legge 8 abbiamo avviato un percorso che porterà nuovamente efficienza e ordine in un’organizzazione sanitaria resa via via sempre più lenta e sfilacciata dal susseguirsi di riforme incoerenti. In questa visione, che vede finalmente riconnesse le reti di cura fra centro e periferie, la professione infermieristica è destinata a svolgere un ruolo centrale, è nostra intenzione valutare adeguate forme di incentivazione di questo lavoro, professionali ed economiche, nel quadro delle risorse disponibili».

Una giornata ricordata anche dalle Aziende sanitarie. «Grazie per il lavoro che svolgete con dedizione e professionalità», sottolinea l’Aou di Cagliari, mentre il commissario straordinario dell’Arnas Brotzu, Maurizio Marcias, che ha regalato ai reparti una begonia simbolo di gratitudine, ha evidenziato che «grazie al loro instancabile impegno, il Brotzu è in grado di assicurare ogni giorno un’assistenza sanitaria di qualità».

Apprezzati dai cittadini e sempre più spesso laureati, gli infermieri chiedono buste paga adeguate e ruoli dirigenziali (ricordiamo che nell’Isola l’infermiera Maria Francesca Ibba è stata nominata commissaria straordinaria della Asl del Medio Campidano).La realtà del loro lavoro – emerge dal convegno di ieri – è fatta di turni massacranti, bassi stipendi e aggressioni. Dalle cure palliative a quelle pediatriche, dai pronto soccorso alle Rsa, sono circa 400.000 gli infermieri in Italia. Un numero insufficiente rispetto al fabbisogno: la carenza è di almeno 65.000 unità, con situazioni critiche in Sicilia e Lombardia. E se, da un lato, l'Italia continua a esportare neolaureati, dall’altro registra l’impennata di quelli stranieri. Mentre i sindacati protestano e il ministro della Salute Orazio Schillaci sottolinea la «necessità di valorizzare il ruolo degli infermieri nell’organizzazione dei servizi sanitari», il tema entra nel dibattito politico, con le opposizioni che ch iedono «meno parole e più fatti».

