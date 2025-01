Infermieri in piazza: «Siamo allo stremo, serve una scossa» 

Ospedali più che sold out , con un’occupazione che in diversi reparti arriva al 120%; un deficit di 800 posti letto e di 1.900 medici; circa 4 infermieri ogni mille pazienti (quando il numero ideale indicato dall’Ocse per garantire un’assistenza adeguata è più del doppio). Gli operatori della sanità, sentiti negli ultimi due giorni dalla commissione guidata da Carla Fundoni (Pd), hanno evidenziato un quadro drammatico, che ha un bisogno urgente di risorse, di un piano straordinario di assunzioni e di un nuovo appeal che convinca i giovani a indossare il camice bianco.

La protesta

Quasi tutti hanno sottolineato che non serve un’altra Riforma, ma è necessario far funzionare quello che già esiste. E il Nursing Up ha annunciato uno sciopero per il 28 febbraio, che coinvolgerà tutto il personale delle aziende sanitarie dell’Isola. «Ci stanno proponendo l’ennesima riforma, riteniamo che sia inadeguata e insufficiente», dice il segretario Diego Murracino. «Ben vengano queste proposte per quanto riguarda l'assistenza sul territorio, però non accettiamo che il potenziamento dei servizi territoriali si basi sullo spostamento del personale già esiguo dagli ospedali “centrali”».

Anche la Uil Fpl – con i segretari Massimo Marceddu, Aurelia Orecchioni e Fabio Sanna – dà un giudizio negativo sul Dl 40: «La terza riforma in 7 anni sarebbe devastante per il sistema sanitario sardo», dice una nota. «Sarebbero invece auspicabili interventi e investimenti mirati sul sistema, per ripianare le attuali disfunzioni. Il proposto sviluppo territoriale, con case della salute e ospedali di comunità è giusto e doveroso, ma bisogna individuare preventivamente le risorse necessarie, per non ritrovarci poi con delle scatole vuote. E pensare di doverli far funzionare con il personale in dotazione attualmente alle Aziende, sarebbe un grave errore. Non si intravede un riferimento ad un piano straordinario di assunzione di personale, si continua ad avere personale a tempo determinato e prossimo alla scadenza, e a scorrere le graduatorie con grandissima lentezza».

Le risorse

Contro il progetto anche la segretaria della Fp Cgil Roberta Gessa: «Gli operatori sanitari sono allo stremo per le condizioni di lavoro insostenibili, spesso costretti a dimettersi e cercare lavoro fuori dalla Sardegna. Non serve una nuova riforma, occorre cambiare passo, tutti i parametri segnalano la grave carenza di personale, la mancata programmazione e il sottofinanziamento del sistema». La Fp Cgil ha inoltre chiesto alle forze politiche di maggioranza e opposizione di «lavorare in modo bipartisan per salvare il servizio sanitario regionale e di riflettere sulla possibilità di costruire un nuovo accordo sulle entrate da proporre al Governo nazionale».

Commissariamento

A favore della riforma, invece, Loredana Scanu (Confsal) e Anna Secci (Fisal) che hanno invitato Giunta e Commissione ad andare avanti anche con il commissariamento dei direttori generali delle Asl: «Serve un’inversione di rotta, chi ha lavorato male vada a casa».

Il “Ruas”

Intanto la Giunta ha dato il via libera alla costituzione all’interno dell’assessorato alla Sanità di un ufficio a supporto delle attività del Responsabile unico regionale dell’Assistenza Sanitaria, che sarà il professor Luigi Minerba. Il “Ruas” ha l’obiettivo di aggredire le liste d’attesa, con il monitoraggio dei tempi, le richieste di interventi di controllo, le indicazioni alle Aziende sanitarie, la raccolta di dati e report. (cr. co.)

