Infermieri in malattia, emodinamica in tilt 

La metà degli infermieri in servizio nella Cardiologia del Sirai finisce in malattia e l’Emodinamica è costretta a fermarsi. Lo stop pareva in un primo momento protrarsi per un periodo indefinito ma ieri pomeriggio la Asl ha cercato di correre ai ripari e se dovessero rientrare dalla malattia due operatori (il condizionale è d’obbligo) il servizio potrebbe subito venire ripristinato.

L’organico

La cronica carenza di personale, a tutti i livelli, nella Asl del Sulcis Iglesiente, non risparmia dunque nessuna specialistica. Al punto che due giorni fa il responsabile della Cardiologia Utic ed Emodinamica Salvatore Ierna si è visto costretto a segnalare ai vertici aziendali una situazione definita come gravissima: l’improvvisa assenza per malattia di un certo numero di infermieri (5 scrive il medico, 7 rende nota l’Azienda), ha provocato il blocco della sala di Emodinamica. Il servizio è nato circa venti anni fa, il territorio è stato precursore rispetto a gran parte del resto della Sardegna, per molto tempo ha funzionato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È stato essenziale per salvare moltissime vite. Ma da qualche anno è attivo solo 8 ore al giorno e dal lunedì al venerdì. Salvo casi in cui deve proprio interrompersi per le emergenze, come quella esplosa tre giorni fa. Gli infermieri di norma assegnati alla Emodinamica sono stati quindi dirottati a colmare i turni in reparto che in caso contrario sarebbero rimasti scoperti.

I reparti

Ieri dunque la Emodinamica non ha operato. E l’ospedale Sirai si è ritrovato in una situazione ancora più drammatica rispetto a quella che ormai si trascina da un paio di anni: chiuse (se non per visite ambulatoriali od ordinaria amministrazione e consulenze) la Traumatologia, l’Urologia, la Neurologia. Cui si è sommata l’Emodinamica. Ma per contro il Pronto soccorso è costantemente al collasso. Considerando lo scenario che si stava profilando, ieri pomeriggio l’Azienda, condotta dalla manager Giuliana Campus, ha dapprima anticipato che l’Emodinamica, «rimasta coinvolta in una situazione eccezionale e limitata nel tempo, avrebbe ripreso le attività lunedì 3 febbraio». Poi ha precisato che due operatori potrebbero rientrare dalla malattia già stamattina e quindi già oggi potrebbe ricominciare la funzione della Emodinamica. Soluzione, sulla carta, trovata nell’arco di poche ore. La certezza non esiste ed è legata agli eventi. I pazienti lo scopriranno soltanto questa mattina.

