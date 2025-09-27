VaiOnline
Nursing Up.
28 settembre 2025 alle 00:57

Infermieri in fuga, osservatorio sulla crisi 

La prima testimonianza arriva dalla Sardegna. È la storia di Laura, infermiera di una Rsa di Oristano, che dopo anni di difficoltà, stipendi in ritardo e demansionamenti, ha deciso di lasciare la professione e l’Ordine. «Una vicenda che conferma il quadro allarmante che intendiamo portare alla luce», sottolinea il sindacato degli infermieri Nursing Up, che annuncia l’avvio operativo dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro in Sanità, «un progetto pensato per monitorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani e trasformare le loro segnalazioni in azione sindacale e proposte concrete».

Solo nel 2024 oltre 20mila professionisti sanitari dell'area non medica hanno lasciato la sanità pubblica e le Rsa territoriali – sottolinea il presidente, Antonio De Palma – «non si tratta più di casi isolati, l’abbandono degli infermieri è un segnale di un sistema che non funziona e che rischia di collassare. Con l’Osservatorio vogliamo raccogliere queste voci, verificarle e renderle visibili perché non si possa più dire di non sapere».

L'Osservatorio è uno spazio collettivo di ascolto, indagine e denuncia, costruito per dare sistematicità alle esperienze dei professionisti sanitari. Attraverso la raccolta di dati e testimonianze dirette, Nursing Up «intende documentare abusi, irregolarità contrattuali, demansionamenti e carichi di lavoro insostenibili portando queste criticità davanti alle istituzioni».

