Infermieri in difesa dei medici 

Dopo le proteste social contro gli operatori sui tempi di attesa del Pronto soccorso di Nuoro l’Ordine provinciale delle professioni infermieristiche lancia un appello. Tra i sanitari, costretti spesso ad operare in condizioni di stress, perché sotto numero e con turni massacranti, c’è preoccupazione per il clima che si sta creando, termometro i fatti accaduti a Foggia. Oggi al San Francesco non si registrano aggressioni fisiche, complice anche l’istituzione del posto fisso di polizia, «ma - nota l’Ordine degli infermieri - ci sono segnali allarmanti».

Il documento

L’appello alla ragionevolezza arriva dopo i racconti social per le lunghe attese con commenti pesanti. Gli infermieri esprimono «il dispiacere per una situazione critica che da anni affligge la sanità del territorio. Il progressivo deterioramento del sistema sanitario, che coinvolge sia il territorio sia gli ospedali, sta avendo gravi conseguenze su pazienti e operatori». E aggiunge: «Il territorio è senza risorse adeguate: mancano medici di base e infermieri di famiglia. Questo ha costretto i nuoresi a rivolgersi al Pronto soccorso per qualsiasi problema, aggravando una situazione già precaria. Negli ospedali, la carenza di medici e infermieri è preoccupante. Il sovraccarico del Pronto soccorso provoca disagi significativi per i pazienti, costretti a lunghe attese, e mette sotto pressione gli operatori che lavorano in condizioni stressanti».

Le difficoltà

La situazione si aggrava la notte. «Molte consulenze e ricoveri non possono essere effettuati per mancanza di specialisti nei reparti», nota l’Ordine degli infermieri. Da qui l’appello: «È fondamentale rispettare il diritto alle cure, ma è altrettanto importante rispettare il lavoro degli operatori che con grande impegno e professionalità fanno il meglio per offrire un’assistenza adeguata nonostante le difficoltà».

C’è la richiesta alle istituzioni «di attivarsi per risolvere le problematiche, è legittimo lamentarsi e difendere il diritto alla salute, ma nel rispetto dei professionisti, che non hanno responsabilità per questa situazione disastrosa. Scaricare le colpe del sistema sanitario sugli operatori è ingiusto. I professionisti subiscono insulti e aggressioni dagli utenti. Denigrarli sui social non fa che peggiorare la loro condizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA