Un corso di laurea in Infermieristica a Iglesias per contrastare la carenza di personale sanitario nel Sulcis Iglesiente. Un progetto già inseguito nel 2014 oggi potrebbe trovare le condizioni per concretizzarsi grazie alla convergenza delle istituzioni e delle parti sociali. L'obiettivo è istituire una sede decentrata dell'Università di Cagliari, offrendo ai giovani la possibilità di formarsi sul territorio e creando nuove opportunità per il sistema sanitario locale.

Le domande

A sostenere la proposta sono anche i numeri delle domande di ammissione. Per Infermieristica, all'Università di Cagliari sono state presentate 419 domande a fronte di 122 posti disponibili. A Sassari le candidature sono state 281 per 150 posti, di cui 50 a Olbia, mentre a Nuoro si sono registrate 104 domande per 40 posti. «È un dato inconfutabile – dichiara Graziano Lebiu, presidente dell’Opi Carbonia Iglesias – le sedi decentrate assorbono 90 posti sui 362 complessivi a bando, non certo un'inezia. Per l'anno accademico 2027/28 anche Oristano potrà disporre di una succursale con 40 nuovi posti. È vitale riuscire ad accogliere un corso di laurea in Infermieristica. Avrebbe un'indubbia portata sociale: permetterebbe alle famiglie di sostenere più facilmente il percorso universitario dei figli e consentirebbe alla Asl di disporre di professionisti che qui potrebbero studiare, lavorare e risiedere». Una prospettiva importante per un territorio che conta poco meno di 470 infermieri. «Fra settembre e ottobre – prosegue Lebiu – all'Ordine si sono iscritti 6 neolaureati, 9 professionisti si sono cancellati per cessata attività e quattro si sono trasferiti altrove. Due, invece, sono stati nuovamente iscritti dopo il pensionamento. Il saldo è negativo per 5 unità».

Il territorio

Il dg della Asl Paolo Cannas sottolinea la necessità di una programmazione di lungo periodo: «La nostra Asl registra una carenza rispetto alle esigenze assistenziali. Occorre creare nuove opportunità formative e professionali direttamente sul territorio. La recente delibera che introduce misure straordinarie per favorire il reclutamento nelle sedi disagiate, assume particolare rilievo. L'eventuale attivazione di una sede decentrata di Infermieristica rappresenterebbe un'importante opportunità». A Iglesias il progetto si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della presenza universitaria. Il presidente del consorzio Ausi, Mauro Usai, guarda con fiducia alla possibilità di ampliare l'offerta formativa: «I tempi sono maturi. Siamo concentrati sulla realizzazione del corso di Ingegneria delle Materie Critiche, che potrà rappresentare l'apripista per altri percorsi di studio». L'attivazione dovrà comunque ottenere il via libera del Ministero competente, sulla base della proposta dell'Università di Cagliari. «I parametri per ottenere i requisiti sono molto rigidi, ma c'è la volontà di perseguire l’obiettivo» conclude Usai.