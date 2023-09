Infermieri e operatori socio sanitari, sì a proroghe dei contratti e stabilizzazioni 

«La preoccupazione principale dell’Aou di Cagliari è garantire la continuità dell’attività assistenziale. Stiamo procedendo con la proroga dei contratti degli Oss e con quelli degli infermieri a tempo determinato. Contestualmente stiamo provvedendo ad avviare il processo di stabilizzazione degli infermieri e degli Oss che sono inseriti in una graduatoria a seguito di una selezione conclusasi a marzo 2023».

Le parole del direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, Giancarlo Angioni, sembrano mettere fine alle preoccupazioni dei circa cento tra infermieri e operatori socio sanitari che lavorano nei vari reparti del policlinico di Monserrato.

«Siamo stati assunti tramite avviso pubblico tra agosto 2021 ad agosto 2022», avevano spiegato. «Attualmente i contratti in essere, che perdurano da allora, verranno chiusi il 30 settembre, pare, e ribadisco pare, per assumere personale a tempo indeterminato da graduatoria definitiva non ancora deliberata». Gli infermieri avevano evidenziato di lavorato sotto organico, «in un periodo in cui le assenze per congedi, malattie e infortuni erano più delle presenze stesse». Ora la buona notizia.

