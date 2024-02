Infermieri del futuro immersi nel digitale per il bene del paziente  

La società inglese Surge-x ha presentato il progetto Curas. Davanti a una platea di addetti ai lavori della sanità, il focus è stato la metodologia e i risultati ottenuti dalla formazione del personale infermieristico e dalla sperimentazione del software Kairos nella routine lavorativa. Presenti, i direttori generali delle Asl Ogliastra e Sassari, Andrea Marras e Flavio Sensi, i coordinatori infermieristici ospedalieri, in collegamento la direttrice delle professioni sanitarie della Asl di Modena, Giuliana Morsiani, dove lo studio è in fase di sperimentazione. La Asl Ogliastra ha sposato il progetto che ha lo scopo di innalzare le competenze degli infermieri, accompagnandoli dalla presa in carico all’identificazione degli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi, e digitalizzare i fascicoli, a beneficio di migliore organizzazione e maggiore coordinamento. Il dg Marras ha aperto il dibattito: «È un progetto di formazione pilota per professionisti della salute sempre più performanti e orientati alle esigenze del paziente». Anche l’ad di Surge-x, Paolo Asoni è soddisfatto: «Il personale ha accolto positivamente il progetto e ora l’idea è che vadano a formare a loro volta i colleghi di reparto, con un approccio graduale, partendo da medicina e chirurgia. Speriamo, col tempo, di coinvolgere l'Adi, per avere continuità tra ospedale e territorio». Sassari ha già dato l’ok per prendere parte al progetto e farà un bando replica di quello Ogliastra e partire subito con la sperimentazione. (p. cam.)

