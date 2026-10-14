Infermieri assunti Urpi: «Ma non qui» 

«Nella ridistribuzione del personale infermieristico l’Asl 6 non può e non deve essere dimenticata»: il consigliere regionale e sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, è intervenuto duramente sulla grave carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari nel territorio, contestando l’esclusione del Medio Campidano dai piani regionali di assunzione.

La protesta è nata subito dopo la pubblicazione dei dati relativi alla conclusione del concorso dell’Ares (l’Azienda regionale per la salute) per 396 nuovi infermieri idonei: 121 per il Brotzu, 15 per l’Asl del Sulcis, 81 per Nuoro e altrettanti per Oristano, 41 per Ogliastra e 57 per Gallura. «L’unica lasciata fuori», incalza Urpi, «è l’Asl di Sanluri. Siamo sicuri che il territorio non abbia bisogno di nuovo personale? A me risulta che solo nell’ospedale ci siano esigenze precise, non più rinviabili: nel blocco operatorio la richiesta è di quindici infermieri. Il numero sale tra i 20-25 aggiungendo la necessità di tantissimi altri servizi che ruotano attorno al diritto dei cittadini alla salute».

Conclude con una richiesta alla Regione: «Una svista o un errore? Comunque sia, si valuti l’impiego della graduatoria per coprire il fabbisogno. La sanità ha bisogno di programmazione, non di annunci slegati dalle necessità dei territori. Il Medio Campidano deve avere le stesse opportunità di accesso al personale e ai servizi garantire alle altre zone della Sardegna. I carichi di lavoro non sono più sostenibili, le carenze d'organico diventano strutturali in tutti i servizi sanitari e finiscono per riflettersi sulla qualità dell'assistenza alle persone».

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