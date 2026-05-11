Infermieri a domicilio, ci pensano i volontari 

È record per l’associazione Sos Monastir: in poco più di sei mesi il servizio di assistenza infermieristica domiciliare attivato a fine 2025 ha già superato quota 200 interventi tra prelievi, terapie e controlli direttamente a domicilio.

Il progetto nasce per affiancare il classico trasporto dei pazienti verso gli ospedali, con una crescita rapida e per certi versi inattesa. «A livello territoriale ci sono grosse difficoltà — spiega Ignazio Serra, infermiere dell’associazione — e spesso alcuni esami non venivano più fatti nel Poliambulatorio di Monastir. Ci trovavamo così a dover accompagnare soprattutto anziani nei pronto soccorso di Cagliari, con tutte le difficoltà del caso». Da qui l’idea di portare le cure direttamente nelle case dei pazienti. Sono diverse le prestazioni che è possibile richiedere all’associazione di via Atene: prelievi venosi — il più richiesto tra tutti — somministrazione di farmaci per via intramuscolare o venosa, Elettrocardiogramma e l’Holter cardiaco.

Ma l’attività va ben oltre l’aspetto sanitario. Spesso i volontari si trovano ad affrontare difficoltà logistiche legate alla prestazione, come il più classico ritiro della ricetta medica. «Molti anziani hanno difficoltà a stampare una ricetta o ritirare gli esiti degli esami. Bella la tecnologia, però poi ci sono persone che sono tagliate fuori da questi servizi» prosegue Serra. Pensato inizialmente per anziani e pazienti fragili, il servizio domiciliare ha progressivamente ampliato il proprio bacino di utenza. Sempre più richieste arrivano anche da persone sole o lavoratori con poco tempo a disposizione.

«L’obiettivo è non lasciare nessuno indietro, — sottolinea il presidente Samuele Sau — il servizio non solo garantisce la continuità delle cure, ma offre un sollievo immenso ai familiari e ai caregiver, spesso in difficoltà nel conciliare i tempi di vita e lavoro con la necessità di accompagnare i propri cari a visite e controlli. La rapidità di risposta e la professionalità degli operatori hanno reso questo servizio, in pochi mesi, un punto di riferimento insostituibile per la comunità». Il servizio è iniziato a Monastir, ma si è presto esteso anche ai paesi limitrofi come San Sperate, Ussana e Villasor. «Vorremmo aprire un ambulatorio infermieristico a Monastir. Non lasciare la parte domiciliare, perché abbiamo capito essere fondamentale, però l’obiettivo è avere un punto dove le persone possono recarsi per prestazioni come una semplice cura di iniezioni intramuscolari», chiude Serra. (y. m.)

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