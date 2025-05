Infermiere aggredito al pronto soccorso 

Era in compagnia della madre e probabilmente stanco di aspettare se l’è presa con il personale del pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Un 44enne disoccupato di Calasetta ha poi perso completamente il controllo, minacciando l’infermiere presente per effettuare il triage. Quando si è avvicinato, per colpirlo e aggredirlo, sono state le guardie giurate in servizio nell’ospedale a bloccarlo a fatica dopo una breve colluttazione. Sono stati i carabinieri della stazione di Monserrato a identificarlo e, dopo una sosta nella caserma dell’Arma, a denunciarlo per violenza a pubblico ufficiale. «Esprimiamo piena vicinanze e solidarietà all’infermiere, estendendole a tutto il personale sanitario dell’Aou, impegnato sempre in prima linea per garantire assistenza ai cittadini, spesso in condizioni di estrema criticità», sono le parole di Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria cagliaritana.

La tensione

Ancora una volta dunque un episodio di violenza in un ospedale cagliaritano. E la vittima è uno degli operatori sanitari. In questo caso, come ricostruito dai carabinieri intervenuti al Policlinico durante la notte tra martedì e ieri, è stato un infermiere a rischiare di subire un’aggressione. Sarebbe stato affrontato da un 44enne presente nel pronto soccorso in compagnia della madre. Sembra che l’uomo abbia perso il controllo perché stanco di aspettare. Avrebbe chiesto più volte che la mamma venisse visitata. Poi ha iniziato a urlare, avvicinandosi alla postazione del triage del pronto soccorso, minacciando pesantemente l’infermiere. Poi ha provato a colpirlo e l’aggressione è stata interrotta dalle guardie giurate in turno. Non è stato facile riportare alla calma il disoccupato, che ha provato a colpire anche i vigilantes.

La vicinanza

Nel frattempo sono stati avvisati i carabinieri che hanno poi preso in consegna il 44enne, poi denunciato per violenza a pubblico ufficiale. «Rinnoviamo l’invito a segnalare immediatamente, attraverso il 112, ogni episodio di violenza o minaccia nei confronti degli operatori sanitari, al fine di garantire interventi rapidi e la massima tutela del personale impegnato nell’assistenza ai cittadini», fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri. Oltre a esprimere vicinanza e solidarietà all’infermiere, Serra ringrazia «carabinieri e guardie giurate in turno per il tempestivo e provvidenziale intervento» annunciando che «la Direzione generale si costituirà parte civile e metterà a disposizione delle forze dell’ordine il materiale video dell’accaduto».

