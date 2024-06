Infermiera strangolata, fermato il nipote minorenne 

FIRENZE. Prima ha raccontato di aver scoperto un ladro in casa. Poi ha confessato di aver ucciso al culmine di una discussione la nonna, Maria Teresa Chavez Flores, infermiera peruviana di 65 anni, nella sua abitazione in via Niccolò da Tolentino. Da lunedì sera il diciassettenne è in stato di fermo con l’accusa di omicidio con dolo d’impeto. C’è il pericolo di fuga, secondo il procuratore capo Roberta Pieri e la pm Giuseppina Mione, che hanno firmato il provvedimento.

Venerdì il ragazzo comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida. L’autopsia è fissata per domani, ma in base a una prima ispezione esterna sembra che l’infermiera sia stata strangolata. Il ragazzo viveva da quattro anni con la nonna, nella casa popolare alle spalle dell’ospedale di Careggi. È stato lui a dare l’allarme, all’alba di lunedì, bussando alla porta di un vicino e dicendo che era entrato un ladro in casa e la nonna non si svegliava più. L’uomo ha chiamato il 118 alle 4,53, i medici hanno trovato il corpo senza vita ma si sono insospettiti per tracce livide sul collo. Sul posto sono arrivate la mobile e la scientifica e il ragazzo è stato convocato in questura lunedì pomeriggio davanti al pm. Sulle prime ha ribadito che era stato colpito da un ladro entrato in casa, ma dopo un’ora e mezza ha ammesso di aver strangolato la nonna: agli inquirenti ha raccontato che da tempo c’erano dissidi tra loro, che litigavano spesso e che domenica sera come altre volte la nonna lo avrebbe umiliato e picchiato. A quel punto lui ha reagito mettendole le mani al collo. La vittima lavorava a Firenze con pazienti neurologici e psichiatrici. «Maria Teresa ha seguito diversi corsi di formazione con noi - spiega il presidente dell’ordine professionale David Nucci - e frequentava regolarmente l’ordine. Era a un passo dalla pensione e la ricordiamo come una professionista seria e affidabile. La sua perdita è davvero un dolore grandissimo».

