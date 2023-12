Infermiera investita: denunciata la tassista  in fuga dopo l’incidente 

Mentre Francesca Ruffi è sempre ricoverata al Brotzu, dal giorno dell’investimento a Pirri lo scorso 22 dicembre, in condizioni molto gravi ma stazionarie, l’inchiesta sull’incidente portata avanti dalla Polizia Locale ha avuto una svolta la vigilia di Natale: gli agenti hanno identificato chi era alla guida della Fiat Panda che ha travolto l’infermiera 43enne del Santissima Trinità per poi sparire nel nulla. Urania Degosciu, 34 anni di Sinnai, tassista cagliaritana è stata denunciata per fuga, omissione di soccorso e lesioni gravissime.

«Avevo terminato il turno di lavoro», ha raccontato ai poliziotti nel comando di via Crespellani, accompagnata dai suoi legali, Carlo Monaldi e Francesco Deplano, «e ho avuto un colpo di sonno. Ho sentito un botto ma pensavo di aver toccato un cassonetto». La donna era già stata identificata la sera del 23 dopo le serrate indagini di tutto il corpo della Municipale, da subito al lavoro sull’incidente di via Santa Maria Chiara, in collaborazione con i colleghi di Monserrato e Sestu. Grazie ad alcuni resti dell’auto trovati sul luogo dell’incidente si era arrivata al tipo di vettura. Le immagini degli impianti di videosorveglianza, messe a disposizione dai titolari delle attività commerciali della zona, hanno permesso di risalire alla Fiat Panda, vettura di cortesia usata dalla donna. La 34enne, raggiunta dagli agenti, avrebbe detto di non essere lei alla guida. Il giorno dopo però si è presentata negli uffici della Polizia Locale, prendendosi le sue responsabilità: dopo il turno di lavoro, stava rientrando a casa e ha investito, non vedendola, l’infermiera. Patente e vettura (analizzata anche dalla Scientifica) sono state sequestrate su disposizione del pm Danilo Tronci. (m. v.)

