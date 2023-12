Infermiera falciata da un’auto pirata 

Un colpo tremendo, un volo di alcuni metri e l’urto sul marciapiede, dove è rimasta per oltre 15 minuti prima che qualcuno si accorgesse di lei. Sono molto gravi le condizioni di Francesca Ruffi, 43 anni, investita ieri mattina da un’auto sulle strisce pedonali di via Santa Maria Chiara, a Pirri. L’automobilista, anziché fermarsi e soccorrere la donna, ha schiacciato il piede sull’acceleratore ed è scappato. Gli agenti della Polizia locale hanno già individuato il modello dell’auto investitrice e ora stanno analizzando con attenzione i filmati di una delle tante telecamere della zona per inchiodare il pirata della strada. Che, per attenuare la sua posizione, ha solo una possibilità: costituirsi.

Falciata nel buio

Sono da poco passate le sei del mattino e Francesca Ruffi è appena uscita di casa per andare al lavoro: fa l’infermiera nel reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità, dove sarebbe dovuta entrare in servizio alle 7. Esce di casa per recarsi alla fermata del Ctm di fronte alla Coop., Non farà in tempo a salire sul pullman della linea 8 che l’avrebbe portata in via Is Mirrionis perché mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, viene travolta da un’auto, andando a schiantarsi sul marciapiede. L’automobilista, che probabilmente arrivava da Pirri, è poi fuggito a tutta velocità diretto verso la rotatoria di via Cadello.

Il dramma

Via Santa Maria Chiara è ancora avvolta nel buio e poco trafficata. Francesca Ruffi resta senza sensi sul marciapiede per almeno un quarto d’ora prima che qualcuno si accorga di lei e chiami i soccorsi del 112. Passano pochi minuti e sul luogo dell’incidente arriva un’ambulanza che trasporta l’infermiera al Pronto soccorso del Brotzu, da dove poi viene trasferita nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto serie: politraumatizzata, è in prognosi riservata.

In via Santa Maria Chiara sono arrivati anche gli agenti della Sezione infortunistica che hanno raccolto gli elementi utili alle indagini.

Il caso

A scoprire il drammatico incidente i colleghi dell’infermiera che, preoccupati per il suo ritardo, hanno cercato di contattarla al cellulare. Alla telefonata ha risposto il medico dell’ambulanza che li ha informati della vicenda consentendo così di avvisare i familiari.

