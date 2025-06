Infermiera aggredita da una paziente 

Arrivata con assegnato un codice verde al pronto soccorso del Brotzu, ha perso la pazienza per i tempi d’attesa prendendosela con un’infermiera. E dalle parole è passata ai fatti, colpendo la dipendente dell’ospedale con un pugno al petto e sfiorandola al viso. Solo l’intervento di un’altra collega, rapida nel bloccare la paziente, ha evitato che l’aggressione degenerasse in un vero e proprio pestaggio. La paziente, una 47enne cagliaritana, è stata identificata dai carabinieri della compagnia e denunciata per aggressione a incaricata di pubblico servizio.

La tensione

Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari, il fatto è avvenuto lunedì sera nel pronto soccorso del Brotzu. La 47enne si trovava nella sala d’attesa dopo aver effettuato il triage. Probabilmente stanca di aspettare, ha chiesto più volte di essere visitata. Poi, come emerso dagli accertamenti svolti dai carabinieri, ha iniziato a insultare un’infermiera, arrivando a colpirla con un pugno. L’operatrice sanitaria, una 30enne, è stata soccorsa subito da una collega che ha interrotto l’aggressione. La vittima ha poi formalizzato la querela senza dover per fortuna ricorrere ad alcuna cura. I militari hanno concluso l’intervento con la denuncia della paziente.

Troppi pericoli

«Ormai quello del Brotzu non è più un pronto soccorso, ma un fronte di guerra», il commento di Gianfranco Angioni, referente aziendale dell’Usb Sanità. «L’ennesima aggressione nei confronti di un professionista sanitario ha messo in luce la cruda realtà. Il pronto soccorso, che dovrebbero rappresentare un rifugio di sicurezza e cura per chi è in difficoltà, si è trasformato in terra di conflitto. Medici e infermieri invece di concentrarsi sulla salute dei pazienti devono fare i conti con atti di violenza ormai quotidiani». Una situazione ritenuta inaccettabile: «È necessario un’approfondita analisi degli episodi di aggressione per comprenderne le cause e individuare soluzioni efficaci», prosegue Angioni. «Inoltre deve essere attivato un supporto psicologico mirato per i professionisti della salute: affrontare situazioni di emergenza e aggressività può avere un impatto significativo sul benessere psicologico dei lavoratori».

