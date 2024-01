Infarto sul campo da tennis, salvato dall’istruttore 

Improvvisamente si è accasciato a terra, con il cuore che per pochi minuti ha smesso di battere. Poi l’intervento provvidenziale con il defibrillatore, che ha trasformato quella che poteva essere una tragedia in una storia a lieto fine.

Il dramma

L’episodio risale a giovedì sera, nei campi da tennis del polo sportivo Generale Porcu di Selargius, durante una delle tante partite fra soci del Circolo tennis Selargius di via della Resistenza. «Erano le 19,30, mi stavo occupando di una lezione privata con un mio allievo, quando nel campo accanto uno dei soci (Marco Melis, 71 anni nda) ha avuto un malore e in poco tempo è finito prima in ginocchio, poi con la faccia rivolta a terra», ricorda Fabio Canetto, 28 anni e istruttore di tennis da 10 anni nel circolo, il suo mondo da quando era un bambino grazie a quella passione per racchetta e pallina trasmessa dal padre Alessandro, presidente della società sportiva dilettantistica cittadina.

Il soccorso

Il tennis che scorre nel sangue del ragazzo, ma anche una formazione per il primo soccorso servita a salvare una vita in pochi ma interminabili minuti. «Mi sono precipitato subito nell’altro campo, ho cercato di intervenire con massaggi cardiaci, nel frattempo uno dei soci ha portato il defibrillatore che abbiamo in struttura, un altro ancora ha chiamo il 118». Sono state necessarie due scariche: «Poi l’uomo fortunatamente ha ripreso fiato e tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo». Salvataggio riuscito alla perfezione, tanto che da giovedì il giovane istruttore di tennis viene chiamato dai soci del circolo “Santo Fabio”. Ma il 28enne non vuole essere definito un eroe: «Ho solo fatto il mio dovere seguendo alla lettera le manovre che ho imparato nei corsi di formazione e aggiornamento per il primo soccorso. E sperato sino all’ultimo che il nostro socio riprendesse a respirare, lo conosco da quasi vent’anni e il mio unico pensiero era riuscire a salvarlo».

Il testimone

In campo c’era anche Corrado Deiana, uno degli amici e compagni di tennis del socio colpito da un arresto cardiaco, che ricorda ogni istante prima e dopo il malore del settantenne. Un’ora e mezzo di match come sempre, ma giovedì sera la partita nel polo sportivo di via Vienna poteva trasformarsi in tragedia. «Si è accasciato all’improvviso mentre giocavamo, ha provato a rialzarsi ma è crollato e per qualche minuto Marco non c’era più», racconta Deiana. «Se non fosse stato per Fabio che, con il massaggio e con la doppia scarica del defibrillatore, lo ha riportatore noi, ora staremo a raccontare l'ennesima tragedia nei campi sportivi. Questo episodio fa capire quanto sia importante avere campi e palestre dotati di defibrillatori, e personale formato per poterli utilizzare in caso di urgenze».

Una storia a lieto fine. Da giovedì Marco Melis è ricoverato al Policlinico di Monserrato per gli accertamenti medici. Non ricorda praticamente niente, ma la cosa più importante è che sia fuori pericolo.

