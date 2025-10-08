Infarto mentre pota e brucia le stoppie 

In attesa della raccolta delle olive, ormai imminente, stava bruciando le stoppie dal suo piccolo podere nelle campagna tra il suo paese, San Basilio, e Arixi, la fazione di Senorbì. Ezio Schirru, 73 anni, pensionato, ha avuto un malore improvviso, un infarto fulminante, ed è morto all’istante. Non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto.

Le fiamme, ormai senza controllo, hanno raggiunto il corpo del pensionato senza vita e altre stoppie. A quel punto il fumo è stato visto in lontananza e qualche passante ha dato l’allarme. Quando sul posto sono arrivati i volontari della Protezione civile, la triste scoperta del corpo senza vita di Ezio Schirru in mezzo al rogo.

A questo punto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Dolianova e i ranger della Forestale. Nessun dubbio da parte degli inquirenti, il pensionato è morto per cause naturali. In tanti a San Basilio sapevano delle sue condizioni di cardiopatico. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA