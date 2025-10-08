VaiOnline
San Basilio.
09 ottobre 2025 alle 00:39

Infarto mentre pota e brucia le stoppie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa della raccolta delle olive, ormai imminente, stava bruciando le stoppie dal suo piccolo podere nelle campagna tra il suo paese, San Basilio, e Arixi, la fazione di Senorbì. Ezio Schirru, 73 anni, pensionato, ha avuto un malore improvviso, un infarto fulminante, ed è morto all’istante. Non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto.

Le fiamme, ormai senza controllo, hanno raggiunto il corpo del pensionato senza vita e altre stoppie. A quel punto il fumo è stato visto in lontananza e qualche passante ha dato l’allarme. Quando sul posto sono arrivati i volontari della Protezione civile, la triste scoperta del corpo senza vita di Ezio Schirru in mezzo al rogo.

A questo punto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Dolianova e i ranger della Forestale. Nessun dubbio da parte degli inquirenti, il pensionato è morto per cause naturali. In tanti a San Basilio sapevano delle sue condizioni di cardiopatico. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 