Infarto alla guida, muore un anziano 

Un malore improvviso, l’urto con la parte anteriore di un’altra auto ferma in un vialetto che si apprestava a immettersi sulla strada, e poi lo schianto in cunetta: tragedia ieri mattina, dopo le 10,30, in via Del Porto, dove Piero Serra, 83 anni di Pula, è morto a causa di un infarto. L’anziano proveniva dal porticciolo di Perd’e Sali e a bordo della sua Fiat Punto era diretto verso la 195 quando all’improvviso è stato colto da un malore: l’auto, ormai priva di controllo, ha perso velocità e ha colpito il paraurti anteriore di una Dacia Sandero ferma sul vialetto di un’abitazione. Dopo l’urto con l’altro veicolo, la Punto condotta da Piero Serra ha terminato pochi metri più avanti in cunetta la propria corsa.

Il conducente della Sandero, Piero Mei, e sua moglie Anna sono stati i primi a prestare soccorso all’ottantatreenne di Pula: «Abbiamo visto quell’auto venire verso di noi – racconta la coppia – procedeva lentamente. Dopo l’impatto ha percorso qualche metro ed è finita in cunetta. Il conducente era piegato su un fianco ma respirava ancora: era chiaro che avesse avuto un malore, abbiamo chiamato subito il 118 e la polizia locale». Oltre ai medici, arrivati in vai Del porto dal presidio di Sarroch, e gli agenti della polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagliari, e i barracelli della compagnia locale. Pochi dubbi sulle cause del decesso: la morte dell’anziano sarebbe stata provocata da un infarto, e non dall’impatto avvenuto in seguito all’uscita di strada.

Piero Serra era molto conosciuto a Pula, per oltre mezzo secolo aveva gestito la macelleria di corso Vittorio Emanuele, nella zona del Municipio: dopo che era andato in pensione l’attività era passata nelle mani di uno dei figli.

