Infanzia, le suore vanno via La scuola affidata a una coop 

Buone nuove per la scuola d’infanzia seneghese. Dopo la decisione di andare via dal paese, le suore del Sacro Costato hanno individuato la cooperativa che assicurerà la prosecuzione della scuola, mentre la coop ha incontrato il personale scolastico e ausiliario per fare il punto della situazione.

I 25 bambini e i loro genitori possono stare tranquilli. Il Comune, che sta supportando il passaggio di consegne dalle suore alla coop, concederà in locazione l’immobile appena possibile: «Abbiamo affidato a un tecnico esterno il compito di portare a termine la procedura necessaria all’acquisizione dell’agibilità, requisito necessario affinché la cooperativa ottenga la parità dal ministero. La cooperativa si occuperà di contattare quanto prima i genitori dei bambini per un primo incontro conoscitivo e informativo», precisa il sindaco Albina Mereu.

Le suore dirette dalla Curia generalizia di Roma, che per un secolo hanno educato i bambini, hanno deciso pur con sofferenza di lasciare il borgo montiferrino per problemi di salute e per difficoltà gestionali.

Da quel momento l’amministrazione comunale ha supportato tutta la procedura di passaggio del testimone, con l’intento di garantire continuità educativa e didattica. L’esecutivo Mereu ha reso omaggio all’impegno con una targa di riconoscenza e stima per rinsaldare lo stretto rapporto tra le suore e la comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA