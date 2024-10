Ineos “bussa” due volte, New Zealand deve sudare 

Barcellona. E ora si può dire che l’America’s Cup sia davvero iniziata. Ieri a Barcellona Ineos Britannia ha battuto i due primi colpi, risalendo da 0-4 a 2-4 nella sfida con Emirates New Zealand per la conquista della “vecchia brocca”. La barca britannica si è dapprima imposta nella quinta regata della serie, sfruttando un errore in virata dei neozelandesi, caduti dai foil in partenza e subito staccati in modo tale da non aver più possibilità di recuperare.

Ineos Britannia ha poi vinto anche la seconda regata, disputata con vento più sostenuto, dimezzando il divario con il defender. Anche in questo caso, una partenza non perfetta di Peter Burling e i kiwi, ha dato a Ben Ainsley e i suoi un piccolo margine che i britannici sono stati bravi a conservare lungo gli otto lati (quattro di bolina e quattro di poppa) per tagliare il traguardo con 7” di vantaggio.

Le due barche torneranno in acqua domani ma di sicuro sarà necessaria almeno un’ulteriore giornata per assegnare il più antico trofeo sportivo del mondo, dato che per aggiudicarselo occorre vincere sette regate.

«Sono due grandi barche perciò non mi sorprende la loro prestazione», ha sportivamente riconosciuto Burling a fine giornata. I neozelandesi inseguono la terza vittoria di fila, gli inglesi hanno perso la coppa nella prima edizione del 1851 e non l’hanno mai riconquistata.

