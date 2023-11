Industrie mai nate  nelle rovine di Tuvui  

Inviato

Senorbì. «Strada chiusa al traffico. Lavori in corso». Il messaggio sul grande cartello all’ingresso dell’area industriale farebbe pensare a un cantiere brulicante di ruspe, camion e operai. Niente di tutto questo. Nel disadorno sterrato di Tuvui, scelto quasi trent’anni fa dagli amministratori comunali di Senorbì per dare nuovi spazi agli imprenditori del paese, non c’è alcun piano di insediamento produttivo. Nell’area si può accedere senza problemi a proprio rischio e pericolo. Qualcuno ha rubato i tombini e su quello che resta dell’asfalto ci sono buchi quasi invisibili e privi di protezione. I marciapiedi sono praticamente ricoperti di erbacce e rifiuti. Ci sono anche piccoli box per gli allacci elettrici. Ovviamente mai attivati.

L’incompiuta

Negli ultimi anni il Comune ha scommesso sull’area Pip di Lau De Murtas tra Senorbì e Suelli. Tuvui resta pertanto un’incompiuta, costata milioni di euro. Solo nel 2006 sono stati finanziati oltre due milioni di euro, ma tutti i tentatavi per valorizzare i nuovi lotti sono rimasti sulla carta. Nel 2020 la “zona industriale” è finita anche al centro di un’inchiesta culminata con il sequestro tre camion, due mezzi per movimento terra e di tre ettari di terreno (su nove complessivi) ricoperti di materiale di scarto proveniente da lavorazioni edili. «L’area ha bisogno di nuovi investimenti – dice il sindaco Alessandro Pireddu – noi contiamo di realizzare un deposito del gas metano. Potrebbe essere un punto di partenza per ridefinire il futuro della zona industriale». Impossibile per il momento ipotizzare tempi ed eventuali prezzi dei lotti. Bisogna ripartire da zero. «Ci sono imprenditori interessati a investire a Senorbì – continua Pireddu – abbiamo avuto dei contatti. Tra l’altro quell’area si affaccia sulla Statale 128. La Carlo Felice è a soli 18 chilometri. Una posizione ideale per le aziende». Nelle zona industriale, come ricorda l’ex primo cittadino Adalberto Sanna (aveva “ereditato” l’incompiuta dal predecessore Luigi Conti) «i terreni non erano idonei a ospitare i lotti per problemi di natura geologica».

Gli imprenditori

«Vent’anni fa ho pensato di trasferire la mia azienda a Tuvui, ma non c’era alcuna certezza sui tempi di consegna dei lotti», racconta Paride Puddu, titolare di uno stabilimento editoriale nella zona Pip di Ortacesus. «Sinceramente – aggiunge – non credo che quell’area abbia un futuro». La pensa nello stesso modo anche Marco Congiu, proprietario di una falegnameria sempre a Ortacesus. «Qui mi sono trovato bene – spiega – abbiamo fatto investimenti importanti. Mi dispiace che l’area industriale di Senorbì sia rimasta un’incompiuta. Forse c’è ancora una speranza, ma dipende tutto dal tipo di attività sui cui si intende puntare». Nel frattempo sono stati assegnati tutti i lotti nella zona artigianale di Lau De Murtas a poca distanza dal polo commerciale di via Carlo Sanna sulla Statale 128.

La speranza

L’imprenditore Piero Sechi, titolare di un’azienda nella zona artigianale lungo la strada per Suelli, qualche anno fa era pronto a investire nella zona di Tuvui. «Ero titolare di due lotti in quanto proprietario di uno dei terreni espropriati – sottolinea – ma non c’era alcuna certezza sui tempi e pertanto ho puntato su Lau De Murtas. In quest’area attualmente non ci sono più spazi e credo proprio che non si possa fare a meno di puntare sulla vecchia zona industriale. Sarebbe l’ideale per Senorbì e per tutta la Trexenta».

RIPRODUZIONE RISERVATA