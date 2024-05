Industria, vertice al ministero delle Imprese 

Primo vertice romano per Alessandra Todde da presidente della Regione. Ieri mattina la governatrice e l’assessore all’Industria Emanuele Cani hanno incontrato il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. «Un primo incontro assai proficuo», si legge in una nota stampa della Regione, «nel corso del quale è stata compiuta un’ampia ricognizione delle diverse vertenze industriali dell’Isola ed è stato tracciato un percorso condiviso volto ad affrontare e risolvere, in uno sguardo d’insieme, le singole crisi aziendali».

Crisi di cui Todde si è già occupata in passato in qualità di sottosegretario e poi di viceministra dello Sviluppo Economico nei governi Conte e Draghi. Le vertenze più calde restano ancora quella di Sider Alloys (ex Alcoa) ed Eurallumina. Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro davanti ai cancelli dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, in protesta per l'avvio della Cassa integrazione, era stato lo stesso Cani ad annunciare l'istituzione di un tavolo sulle vertenze industriali aperte in Sardegna: «Noi crediamo nel fatto che si debba mirare alla ripresa produttiva dello stabilimento per l'alluminio primario che riteniamo strategico».

RIPRODUZIONE RISERVATA