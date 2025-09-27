VaiOnline
Bilancio.
28 settembre 2025 alle 00:57

«Industria, per l’Italia un piano di tre anni» 

La maggioranza torna a dividersi sull'ipotesi di un contributo da chiedere alle banche in vista della prossima legge di bilancio. Intanto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, suggerisce la propria ricetta per la crescita: inserire in manovra un piano industriale su un orizzonte di 3 anni. Di fatto, Orsini sollecita il governo ad un cambio di passo: «Non possiamo continuare a rincorrere le modifiche della legge di bilancio precedente, qui serve fare un atto di coscienza e serve un piano industriale per questo Paese che abbia la visione a tre anni». Solo così, spiega in videocollegamento con la festa di FI, si può «mettere al centro la crescita». Ma il rilancio della crescita parte innanzitutto dalla necessità di sgombrare il campo «dall'incertezza» e dai «venti di guerra», afferma Orsini . Sul fronte degli stipendi, invece, Orsini non raccoglie l'invito del ministro dell'Economia alle imprese a fare la propria parte aumentando le buste paga: c'è da considerare anche il «costo fiscale del paese sulla busta paga al netto del lavoratore, la via è quella dei "contratti di produttività" e di combattere quelli pirata».

