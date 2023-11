Industria nell’area vasconi 

Un tempo servivano per contenere l’acqua da fornire alla Cartiera di Arbatax. Con il fallimento dell’industria, i vasconi in cemento armato di Baccasara sono stati abbandonati, divenendo ruderi in una zona industriale che sta cambiando volto. Ma l’area avrà un futuro. Il Consorzio industriale realizzerà sopra le vasche 15 mila metri quadri di capannoni, pronti a essere offerti agli imprenditori che manifestassero richiesta di spazi. «E ce ne sono parecchi», giura Franco Ammendola, 72 anni, presidente del Consorzio che sta elaborando le simulazioni progettuali dell’intervento. L’idea è metterci mano in due fasi, realizzando in prima istanza 7.500 metri quadri. Secondo una prima stima, per concludere l’opera serviranno 4 milioni di euro.

L’iniziativa

Per Ammendola l’intervento unirebbe l’utile al dilettevole. «Realizziamo nuovi spazi per potenziali investitori e intraprendiamo una riconversione architettonica delle strutture abbandonate». In realtà ce ne sarebbe anche una terza, di finalità. Che andrebbe di pari passo con la cessione, in affitto, dei capannoni. «Stimiamo introiti di 30 mila euro mensili per il Consorzio». Balsamo per le casse di un ente che ha ripreso a correre dopo anni in cui non si riusciva neppure a pagare gli stipendi dei dipendenti. «Sarebbero ricavi importanti», ammette Ammendola. Le richieste di capannoni nella Baccasara resuscitata si sprecano. «C’è una fortissima richiesta per capannoni in affitto e noi, con quest’intervento, vogliamo soddisfarle tutte». Su quanti capannoni verranno ricavati in 15 mila metri quadri non può esserci certezza: «Anche perché - chiarisce il presidente - suddivideremo gli spazi in base alle richieste e alle esigenze».

I benefici

L’attuale disponibilità finanziaria che il Consorzio ha in serbo per l’opera è di 1,8 milioni di euro. Per ottenere gli altri 2,2 milioni l’ente busserà all’assessorato regionale dell’Industria. Tra i 15 mila metri quadri non sono previste attività commerciali, bensì solo imprese produttive, su tutte nautica e logistica, che creerebbero nuova occupazione. «È necessario dare risposte immediate a chi vuol fare impresa. Bene che tutte le aree utili vengano messe a disposizione degli investitori», è il commento di Michele Muggianu (41), segretario di Cisl Ogliastra.

