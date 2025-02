Industria, mobilitazione dei lavoratori 

Più salario e meno precarietà, salute e sicurezza, innovazione nei tempi di lavoro con le 35 ore, conciliazione vita e lavoro. Queste le richieste dei lavoratori del comparto industriale – seimila nella nostra regione – che domani si mobilitano anche in Sardegna per il rinnovo del contratto scaduto a giugno 2024. Uno sciopero di otto ore e la manifestazione (a partire dalle 10) sotto la sede di Confindustria in viale Colombo a Cagliari.

La contro-piattaforma

Le ragioni della mobilitazione nazionale Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, articolata negli scioperi in tutta Italia in diverse giornate dal 10 al 21 febbraio e rafforzata dal blocco degli straordinari, sono legate all’indisponibilità da parte di Federmeccanica e Assistal di rinnovare il contratto opponendo alle proposte dei sindacati sostanziate dal voto dei metalmeccanici, una inaccettabile contro-piattaforma. Quel voto e i contenuti della piattaforma dei sindacati, che mirano a rimettere al centro il lavoro industriale e investire nelle nuove generazioni, sono anima e sostanza di una protesta che nell’isola coinvolge seimila lavoratrici e lavoratori, un milione e mezzo in tutta Italia. «Una marea», avvertono i segretari regionali Fiom, Fsm e Uil Roberto Forresu, Marco Angioni e Alessandro Andreatta, «che si muove compatta e non si fermerà sino a quando non avrà raggiunto il risultato, la conquista di condizioni di equità e dignità nel lavoro».A maggior ragione in una regione debole come la Sardegna, dove i salari sono in media più bassi d’Italia e le crisi industriali tolgono il sonno a migliaia di lavoratori e lavoratrici, da Nord a Sud dell’Isola.

La specificità regionale

«Il rinnovo del contratto è ancor più importante in un contesto regionale di crisi in cui la contrattazione di secondo livello è diffusa solo in poche realtà, mentre in tutte le altre l’incremento del reddito indispensabile per far fronte all’inflazione è legato a quel rinnovo», hanno detto i segretari sottolineando che, «le situazioni di crisi mettono a rischio l’anello più debole della catena produttiva, ovvero le tante lavorazioni in appalto». Realtà produttive che devono affrontare la fase di cambiamento in atto (evoluzione dei processi produttivi, intelligenza artificiale) come opportunità di crescita.icono Forresu, Angioni e Andreatta: «Innovazione, equità e coesione sono le parole chiave delle rivendicazioni della piattaforma: Federmeccanica e Assistal sono capaci di guardare avanti?».

