Industria Felix, le eccellenze sarde 

Sono dieci le imprese della Sardegna premiate da Industria Felix, il periodico supplemento del Sole 24Ore, che ha selezionato le cento migliori aziende nel Centro Italia e nelle Isole per governance e affidabilità finanziaria. Una selezione che ha passato in rassegna complessivamente il profilo di 70mila attività. Le eccellenze sarde premiate sono: Ab.Med srl di Cagliari; Milia srl e Tipico srl della provincia di Nuoro; Cooperativa Pescatori Arborea, Se.Pi. Formaggi e Sub-Service in provincia di Oristano; Delphina e Sardaformaggi nel Sud Sardegna. Infine, Industria Servizi Agroalimentari e Leonardo Cae Advanced Jet Training a Sassari. La regione più premiata è quella delle Marche con 19 aziende, a seguire Lazio e Umbria 17, Toscana e Sicilia 13, Abruzzo 11 e Sardegna 10.

Bilanci in esame

«I risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2023 – si legge nella comunicazione inviata alle aziende premiate, nel complesso per una comparazione oggettiva su un totale di circa 70mila bilanci, hanno portato anche le aziende sarde a essere insignite del premio Industria Felix 2025, il cui comitato scientifico è coordinato a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli». La cerimonia per l'assegnazione del prestigioso premio, si è svolta in occasione del 64° evento “Industria Felix, il Centro e le Isole che competono”, riservato alle imprese più competitive di Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

«Si tratta di un riconoscimento che non solo ci riempie di orgoglio – spiega Antonello Milia, amministratore dell'azienda Mila Srl di Bortigali – ma che certifica un lavoro frutto di grande passione e attaccamento al territorio. Siamo orgogliosi di far parte di un sistema che porta crescita economica grazie alla stabilità economico finanziaria aziendale raggiunta per via dei giusti investimenti e per una visione imprenditoriale che parte da lontano. Certamente questo premio è per tutti i collaboratori della Milia srl, i fornitori e i clienti che hanno contribuito dando fiducia alla nostra realtà per il raggiungimento di importati risultati».

