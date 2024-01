Industria, agonia infinita: l’Isola è maglia nera d’Italia 

È una triste storia che nell’Isola dura ormai da decenni: le ciminiere si spengono, gli stabilimenti si svuotano e gli operai vanno a casa senza stipendio. Arrivano poi i sostegni pubblici, la speranza e i lunghi mesi di cassa integrazione che non anticipano quasi mai un lieto fine. È innegabile, l’industria della Sardegna sembra aver imboccato un vicolo cieco, tanto da essersi guadagnata la poco ambita maglia nera d’Italia grazie al crollo record del comparto registrato negli ultimi quindici anni: -52,4% di valore aggiunto con una perdita di oltre 2,6 miliardi di euro. Nessun’altra regione d’Italia ha fatto peggio.

I numeri diffusi dalla Cgia di Mestre sono tuttavia solo la punta dell’iceberg, perché la crisi dell’industria tradizionale in Sardegna pare avere radici tanto profonde quanto le difficoltà di trovare una via d’uscita

Errori

Le idee di certo non mancano, ma da tempo sono rimaste sulla carta. I grandi progetti devono infatti scontrarsi con la dura realtà di una regione che potrebbe avere le potenzialità di ospitare un’industria più moderna e a misura di territorio, ma che a conti fatti non offre gli strumenti infrastrutturali per farlo.

«Le grandi realtà del Sulcis ci hanno purtroppo insegnato che chiudere gli stabilimenti non è quasi mai la soluzione giusta», spiega Francesco Garau, segretario regionale della Filctem. «Le produzioni di piombo-zinco e alluminio, per esempio, sono tornate strategiche, ma stentano a ripartire per mancanza di una volontà di rilancio. Errori che potremmo pagare a caro prezzo».

Il sindacalista non dimentica tuttavia l’altra parte del problema: «Senza infrastrutture non è possibile accogliere insediamenti industriali, qualsiasi essi siano. Se il Tyrrhenian link potesse esportare l’energia prodotta in Sardegna, contribuendo con i proventi a tagliare il costo delle bollette, le imprese sarebbero incentivate ad aprire nell’Isola. Discorso analogo per la dorsale del gas, utile solo se riuscisse ad arrivare nelle imprese delle zone interne per decarbonizzarle. Insomma, senza infrastrutture non si uniscono i territori in una sola rete produttiva e non si può sperare in un futuro di sviluppo».

Strategia

Il nodo deve essere sciolto inevitabilmente dalla politica. Consapevole da tempo che in Sardegna possa attecchire un’industria alternativa, più moderna e sostenibile anche in un’Isola che non vuole più svendere il paesaggio con il rischio di vederlo avvelenato per secoli. «È innegabile, l’industria pesante può garantire numeri occupazionali che nessun altro settore assicura», dice Silvio Lai, parlamentare del Pd. «Ma dobbiamo capire che il nostro tessuto produttivo vive ormai soprattutto di piccole e medie realtà. Ciò significa che se vogliamo assicurare una nuova direzione industriale alla Sardegna non lo si potrà fare da un giorno all’altro, ma puntando su idee sostenibili nel tempo». E non scarseggiano certo le alternative. «Basti pensare al progetto di un polo della chimica verde a Porto Torres, o quello del recupero di anidride carbonica nel Sulcis. Senza dimenticare la possibilità di ospitare l’Einstein telescope. Parliamo di opportunità credibili nell’Isola, impossibili però da far decollare se non creiamo un contesto virtuoso fatto di infrastrutture, ma anche di giovani altamente qualificati per gestire impianti moderni. Senza creare presupposti solidi, quindi, non possiamo lamentarci se in tanti si rifugiano nel turismo come unica via per lo sviluppo dell’Isola».

Anche Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, non nasconde un moderato ottimismo. «Far crescere una nuova industria in Sardegna è possibile, sfruttando al massimo le potenzialità che abbiamo. Penso all’agroalimentare o al turismo sostenibile. Sbocchi più che promettenti se sostenuti da una rete infrastrutturale efficiente e un costo dell’energia competitivo. Starà alla politica ora sfruttare al massimo le risorse a disposizione, da quelle del Pnrr ai fondi strutturali per il Mezzogiorno».

Strada in salita

Alessio Moro, docente di Economia politica all’università di Cagliari, non si lascia trasportare da facili entusiasmi. «Non c’è un’idea chiara sul futuro produttivo dell’Isola. Perché anche i sogni di un’industria moderna, sostenibile ambientalmente e tecnologica sono destinati a rimanere nel cassetto se non si pensa al capitale umano con i quali realizzarli. Crediamo in un’industria totalmente robotizzata? Le ricadute occupazionali sul territorio sarebbero minime. Puntiamo invece su produzioni 4.0? Chi mai potrebbe lavorarci in Sardegna se il livello di formazione professionale è tra i più bassi d’Europa?».

L’economista non ha dubbi: «Senza una visione certa e lungimirante sul futuro industriale dell’Isola, che prescinda quindi dalle produzioni tradizionali, continueremo a stanziare e sprecare risorse, non garantendo un futuro duraturo ai sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA