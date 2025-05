Indumenti usati, cassoni come discariche 

I raccoglitori comunali per gli indumenti usati? Quasi sempre stracolmi, spesso vandalizzati e ridotti a mini-discariche a cielo aperto con rifiuti sparsi tutt'attorno. Accade in periferia come in centro. Maniglioni metallici abbassati con buste incastrate nel meccanismo e abiti che fuoriescono, più altri sacchi aperti ammassati per terra e circondati da un tappeto di scarpe spaiate e rifiuti vari. Qualcosa non sta funzionando, insomma. Lo svuotamento, assicura il Comune, viene effettuato fino a due volte a settimana, ma è evidente che tale frequenza non basta. Complice l'assenza di controlli, c'è chi utilizza i contenitori bianchi col logo comunale alla stregua dei vecchi cassonetti stradali, buttandoci dentro qualsiasi cosa: bottiglie, lattine, cartacce. Perfino avanzi di cibo.

Come funziona

Il servizio è “permanente”, attivo h24. La raccolta è di tipo stradale e l’elenco aggiornato dei raccoglitori è consultabile sul portale web del Comune: attualmente quelli disponibili sono 44, sparpagliati sul territorio. Il regolamento parla chiaro: all'interno si possono conferire esclusivamente buste chiuse con “abiti, borse, biancheria, cappelli, maglieria, coperte e scarpe, purché in buono stato”. Ma alla fine ci finisce dentro di tutto. E nonostante sia vietato abbandonare buste e materiali all'esterno, c'è chi continua a farlo.

I casi più recenti? In piazza Giovanni XXIII, dove sotto Pasqua il raccoglitore versava in condizioni pietose, e a Pirri, zona mercato, dove qualcuno ha pensato bene di abbandonare un carrello della spesa e un paraurti d’automobile. Degrado anche nei parcheggi della Fiera, dove si possono ammirare centinaia di capsule usate di caffè in mezzo a vestiti e calzature. «Un comportamento vergognoso quello di lasciare fuori le buste», commenta Daniele Vacca, 57 anni, pirrese, «perché quando non c’è spazio la roba va riportata a casa, non esiste che la si lasci per terra. Per non parlare dei rifiuti. Il servizio è utile e si può migliorare ma controllare tutto e tutti è impossibile. C’è troppa gente indisciplinata e maleducata, è questo il problema». Sulla stessa lunghezza d’onda Maria Orrù, anziana residente a San Benedetto. «Bisognerebbe incrementare gli svuotamenti e monitorare i raccoglitori con le telecamere, perché c’è gente che li usa come cassonetti dell’immondezza vecchio stile, vanificando l’impegno di tanti cittadini diligenti».

Che fine fanno i vestiti

Ma che fine fanno gli indumenti raccolti? “Vengono conferiti presso un impianto di recupero autorizzato”, si legge sul sito del Comune, “un’attività che sostiene il riciclo, il riutilizzo e la rigenerazione, dando una seconda vita a questi indumenti”. «La raccolta fa parte dei servizi di Igiene urbana», spiega l’assessora all'Ambiente, Luisa Giua Marassi, «i contenitori vengono svuotati una o due volte a settimana in base alle necessità . Purtroppo sono oggetto di atti vandalici e illeciti da parte di persone che estraggono i sacchi per recuperare materiale vendibile». Quello che non portano via lo abbandonano all'esterno. «Abbiamo già un sistema di telecamere che spostiamo periodicamente e la sezione di Ecologia della Polizia locale sta ottenendo ottimi risultati: alcuni autori di questo genere di abbandoni sono stati individuati». E saranno sanzionati. «Nel frattempo sono allo studio sistemi diversi, per esempio di collocazione dei contenitori in zone controllate e accessibili solo di giorno oppure nei soli ecocentri. Purtroppo a causa di pochi che non rispettano le norme, un servizio utile potrebbe essere modificato o ridotto».

RIPRODUZIONE RISERVATA