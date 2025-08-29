Indumenti e tessili? Solo all’ecocentro 

Cambiano le modalità di raccolta per rifiuti tessili e abbigliamento nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”. Indumenti (Cer 20 01 10) e tessili come lenzuola, coperte, tende e tappeti (Cer 20 01 11) non potranno più essere conferiti nei contenitori stradali, che verranno rimossi dai centri abitati.

Il conferimento sarà possibile solo nei dodici ecocentri comunali già operativi nel territorio, segnando un cambio di passo nella gestione dei rifiuti urbani. L’obiettivo è migliorare il controllo sulla qualità dei materiali raccolti, contrastare gli abbandoni e favorire il corretto recupero delle fibre.

I cittadini potranno rivolgersi agli ecocentri di Barumini, Collinas, Gesturi, Genuri, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru, Segariu e Tuili, ciascuno con orari e modalità di accesso stabiliti localmente.

La misura uniforma il servizio a standard già adottati in altri territori della Sardegna e punta a sensibilizzare ulteriormente i cittadini a un uso consapevole degli ecocentri, rafforzando il principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. (g. g. s.)

