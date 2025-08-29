VaiOnline
Marmilla.
30 agosto 2025 alle 00:18

Indumenti e tessili? Solo all’ecocentro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambiano le modalità di raccolta per rifiuti tessili e abbigliamento nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”. Indumenti (Cer 20 01 10) e tessili come lenzuola, coperte, tende e tappeti (Cer 20 01 11) non potranno più essere conferiti nei contenitori stradali, che verranno rimossi dai centri abitati.

Il conferimento sarà possibile solo nei dodici ecocentri comunali già operativi nel territorio, segnando un cambio di passo nella gestione dei rifiuti urbani. L’obiettivo è migliorare il controllo sulla qualità dei materiali raccolti, contrastare gli abbandoni e favorire il corretto recupero delle fibre.

I cittadini potranno rivolgersi agli ecocentri di Barumini, Collinas, Gesturi, Genuri, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru, Segariu e Tuili, ciascuno con orari e modalità di accesso stabiliti localmente.

La misura uniforma il servizio a standard già adottati in altri territori della Sardegna e punta a sensibilizzare ulteriormente i cittadini a un uso consapevole degli ecocentri, rafforzando il principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 