«Indossiamo i nostri abiti sardi alla processione di Santa Maria»  

L'associazione “A sa Crabarissa” anche quest'anno propone ai cabraresi di partecipare alla processione di Santa Maria Assunta, patrona della cittadina, indossando gli abiti tipici locali. L’appuntamento è mercoledì 24: il simulacro della Santa, alle 10.30, subito dopo la messa, verrà trasportato nelle vie del centro storico. Ovviamente, nessun obbligo se non il desiderio dell’associazione di vedere tra le strade di Cabras i colori e l’eleganza degli abiti sardi. L’associazione “A sa Cabrarissa” è nata alcuni anni fa dall'idea di alcuni giovani e dalla loro passione per la cultura e per le tradizioni del paese. ( s. p. )

