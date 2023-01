Indoor, test per Tortu in Svezia 

Tanti i sardi impegnati nello Stivale: su tutti, la vice campionessa italiana dei 400 Allieve, Elisa Marcello (Atl. Valeria), sui 200 ad Ancona, dove gareggerà anche Emma Manconi (Af, Ichnos). Da tenere d’occhio Elisa Pintus (Cus Cagliari) nel peso e Oliver Comoli (Atl. Olbia) sui 60. Doppio appuntamento, dopo il personale sui 60 Hs di ieri in 8”41 e il secondo posto in finale con 8”42, per Francesco Alpigiano (Am, Atl. Sport è vita) nell’alto e nel lungo. A Padova, ieri, sui 400 Gabriele Hazmi (Cus Sassari) 19º in 50”79 e 42º Stefano Ferreri (Academy Olbia) in 52”54, mentre Itochor Meloni (Pro Sesto) ha corso in 4’01”04 sui 1500. Oggi a Parma sugli 800. Dalle 10, nel “pistino” al coperto di Iglesias, si svolgeranno i campionati sardi Assoluti: occhi puntati sul primatista sardo dell’asta Andrea Demontis (Cus Cagliari).

Il campione olimpico della 4x100 esordirà questo pomeriggio sui 60 al “Folksam GP” a Stoccolma dove si confronterà con sprinter di rango quali lo svedese Henrik Larsson e il finlandese Samuli Samuelsson. Per l’atleta delle Fiamme Gialle, reduce dal raduno a Tenerife, un primo test per valutare il suo stato di forma attuale.

Chi avrà la condizione giusta potrà giocarsi carte importanti. La stagione invernale dell’atletica sarda entra nel vivo con vari appuntamenti di rilievo tra indoor, corsa campestre e marcia, a cui oggi prenderanno parte tanti atleti di punta tra cui spicca il tempiese Filippo Tortu.

Tortu a Stoccolma

Indoor

Cross a Ittiri

Non solo indoor: a Ittiri, inizio alle 10 al Parco Urbano di Missingiagu, recupero della seconda prova del Festival del Cross, annullata domenica scorsa a causa delle condizioni meteo. La manifestazione, organizzata dall'Atletica Ittiri Cannedu, sarà valida come prima prova dei campionati societari per gli Allievi, gli Juniores, le Promesse e i Seniores. Verrà inoltre assegnato il titolo sardo Cadetti per Società.

Marcia a Milazzo

Ma le sfide non terminano qui: sempre oggi, dalle 8.30 a Milazzo, andranno in scena i Tricolori Assoluti di marcia della 35 km, dove sarà al via Stefano Cicalò (Gonone Dorgali). Nelle altre gare, valide come prima prova dei campionati italiani di società, da seguire sui 10 km Allieve Valentina Pedditzi (Isdgp Maracalagonis).

