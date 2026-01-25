indoor senza sorprese 

Iglesias. Nessuna sorpresa all’impianto di Ceramica (Iglesias) dove ieri sono stati assegnati i titoli regionali assoluti indoor di atletica leggera. Si sono laureati campioni sardi Daniele Deiana (Atl. Olbia) e Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) nella velocità, Silvia Aru (Cus Cagliari) negli ostacoli, Christian Zucca (Gonone Dorgali) e Rosalita Alpigiano (Delogu Nuoro) nel salto in lungo, Francesca Leccis e Ivan Costa (entrambi Mineraria Carbonia) nel salto in alto, Paolo Caredda (Amsicora) nel triplo e Alessia Murroni (Cus Cagliari) nell’asta.

Affollate le prove di velocità con Daniele Deiana capace di imporsi nei 60 metri in 6”99 in finale dopo il 6”98 della batteria (primato personale e terzo sardo in stagione dopo i “continentali” Luca Lai (Athletic Club Alperia, 6”74) e Emanuele Perra (Riccardi Milano, 6”83 sabato a Modena). In finale Deiana ha preceduto l’Allievo oristanese Christian Atzori (Dinamica), 7”03 (p.b.), e l’iglesiente Roberto Parodo (Jolao), 7”05. Tra le donne Elide Bonaglini ha dominato i tre turni di gara col 7”83 in batteria, 7”77 del nuovo personale in semifinale e nuovamente 7”83 in finale. Alle sue spalle si sono piazzate la compagna di squadra Maya Sciolti, 7”93 (pb a 7”92 in batteria e in semifinale), e l’amsicorina Laura Murgia, 7”96 (7”83 del pb in semifinale).

Nei 60 ostacoli vince facile l’oristanese Silvia Aru in 9”05, su Federica Spanu (Cus Ss), 10”37, mentre tra gli Juniores si impone Francesco Cherchi (Cus Ss), 8”12, e tra gli Allievi Davide Deiana (Lib. Campidano), 8.64.

Nel lungo, titoli per Christian Zucca (passato nuovamente alla Gonone Dorgali dal Cus Cagliari) con 6,87 (anche se la gara la vince fuori concorso l’oristanese Daniele Renolfi, Nissolino Roma, con 6,90), seguito da Emanuele Barra (Lib. Campidano, 6,27), e per Rosalita Alpigiano che balza a 5,20 al quarto turno e si impone sulle due amsicorine Laura Porcu, 4.90, e Elena Spini, 4,77. Da citare poi i 14,05 metri di Paolo Caredda nel triplo e l’1,65 di Francesca Leccis nell’alto.

Nella Penisola

A Padova invece, sui 400 metri, Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) 51”03 e Alberto Frongia (Atl. Valeria) 52”48 mentre a Pescara Luca Berardi (Ichnos) ha lanciato il giavellotto a 51,52 metri. Infine, a Venturina Terme la rappresentativa Under 16 del Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano si è classificata al sesto posto (su 16) al Trofeo del Litorale indoor.



RIPRODUZIONE RISERVATA